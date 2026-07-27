Sport in tv oggi lunedì 27 luglio: Arnaldi-Musetti e Mondiali di scherma, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti nel primo turno dell’ATP 500 di Washington e la terza giornata dei Mondiali di scherma a Hong Kong guidano il programma sportivo di lunedì 27 luglio. Spazio anche alla Coppa del Mondo di tiro a segno e tiro a volo, ai Giochi del Commonwealth e all’Italia Under 18 di basket. Sui canali dedicati di Sportface TV appuntamenti con il Trap su Tiro a Volo TV e con i Campionati Italiani di ciclismo su pista su FCI Bike Live.

Il calendario sportivo di lunedì 27 luglio si apre durante la notte italiana con lo Shanghai Masters di snooker e prosegue in mattinata con le finali della Coppa del Mondo di tiro a segno e tiro a volo a Hangzhou.

Dalle 12.00 spazio alla terza giornata dei Mondiali di scherma, mentre nel pomeriggio cominceranno i tornei ATP e WTA di Washington. Grande attenzione per il derby italiano tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, ma saranno impegnati anche il doppio composto da Simone Bolelli e Andrea Vavassori ed Elisabetta Cocciaretto nel tabellone femminile. Completano la giornata il basket giovanile, il calcio e il torneo ATP di Los Cabos.

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Sport in tv oggi, lunedì 27 luglio

01.00 – TENNIS – ATP 250 Los Cabos, primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go e NOW.

03.30 – SNOOKER – Shanghai Masters: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max; dalle ore 08.00 anche su Eurosport 1, DAZN, TimVision e Prime Video.

06.25 – TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo di Hangzhou) – Pistola 25 metri femminile, finale: diretta streaming sul canale YouTube della ISSF.

09.25 – GIOCHI DEL COMMONWEALTH – Quarta giornata: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max. Dalle ore 20.00 atletica e paratletica anche su Eurosport 1, DAZN, TimVision e Prime Video.

09.55 – TIRO A VOLO (Coppa del Mondo di Hangzhou) – Trap femminile, finale: diretta streaming sul canale YouTube della ISSF.

11.25 – TIRO A VOLO (Coppa del Mondo di Hangzhou) – Trap maschile, finale: diretta streaming sul canale YouTube della ISSF.

12.00 – SCHERMA (Mondiali di Hong Kong) – Terza giornata: diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2; diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max, DAZN, TimVision e Prime Video.

17.00 – TENNIS – ATP 500 Washington, primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su Sky Go e NOW.

Nel programma:

Arnaldi-Musetti, secondo match dalle ore 17.00 sul John Harris Court.

Bolelli/Vavassori-Cash/Erler, terzo match dalle ore 17.00 sul Court 4.

17.00 – TENNIS – WTA 500 Washington, primo turno: diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su SuperTenniX, supertennis.tv, Sky Go e NOW.

Nel programma:

Cocciaretto-Tauson, primo match alle ore 17.00 sul Grandstand.

17.00 – TENNIS – WTA 250 Memphis, primo turno: diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; diretta streaming su SuperTenniX, supertennis.tv, Sky Go e NOW.

18.00 – BASKET (Europei Under 18) – Italia-Estonia: diretta streaming sul canale YouTube della FIBA, dietro abbonamento.

20.00 – CALCIO (amichevole) – Galatasaray-Venezia: diretta streaming su DAZN.

Tiro a volo e ciclismo su pista sui canali dedicati di Sportface TV

La giornata sui canali tematici della piattaforma OTT Sportface TV si apre con la Coppa del Mondo di tiro a volo di Hangzhou. Su Tiro a Volo TV spazio alle finali del Trap femminile e maschile, previste nel corso della mattinata.

Dalle 13.30, invece, su FCI Bike Live comincia la diretta della prima giornata dei Campionati Italiani di ciclismo su pista 2026, ospitati dal Velodromo Francone di San Francesco al Campo.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche lunedì 27 luglio prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV, con eventi, approfondimenti, podcast e contenuti dedicati ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.