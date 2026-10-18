Serie A1, Dragas illumina Terni: rivivi il trionfo su SportfaceTV

La Ginnastica Udinese vince in scioltezza la prima prova del campionato di Serie A1 di ginnastica ritmica a Terni. Tutti i replay dell’evento sono ora disponibili sulla nostra piattaforma SportfaceTV.

Tara Dragas guida l’assalto di Udine

I piccoli attrezzi ripartono dall’Umbria Forum. Il sesto appuntamento dei Top Events 2026 segna il via ufficiale al campionato, la seconda gara assoluta dopo gli italiani di Folgaria di giugno.

La formazione friulana mette subito in chiaro le gerarchie e chiude al primo posto con 109.900 punti. Un distacco netto, superiore a 4 punti, lancia la squadra verso la rincorsa allo scudetto. A trascinare il gruppo è Tara Dragas, agente delle Fiamme Oro, ben supportata dalle compagne Isabelle Tavano, Adele Asquini e Gaia Zurlo.

La seconda piazza va alla Forza e Coraggio Milano. Il team lombardo si ferma a quota 105.800 punti, guidato dall’aviere dell’Aeronautica Militare Viola Sella, insieme a Sofia Coppola, Carlotta Occhipinti e Alessandra Rondelli.

La lotta per il terzo gradino del podio finisce in parità. Falciai Arezzo e Polimnia Ritmica Romana ottengono lo stesso punteggio di 102.300. Questo equilibrio lascia presagire una stagione combattuta per le posizioni alte della classifica. Sugli spalti, i 2000 spettatori presenti fanno registrare il tutto esaurito, sostenendo intensamente le atlete in gara per l’intera giornata.

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Da Agiurgiuculese a Sofia Raffaeli, lo spettacolo di Terni

Il livello si conferma alto con numerosi volti noti. Oltre a Dragas e Sella, il pubblico locale può ammirare le prove di Alexandra Agiurgiuculese e della giovane Margherita Fucci, reduce dai Giochi del Mediterraneo.

Ad assistere alla tappa umbra spicca la presenza di Sofia Raffaeli. La campionessa azzurra segue le sfide dalla tribuna, mentre prosegue la riabilitazione dopo l’intervento in artroscopia al ginocchio dello scorso settembre.

L’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport supervisiona il suo programma di recupero. Le istituzioni locali esprimono grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione. Al momento delle premiazioni partecipano i vertici federali e locali, tra cui il presidente Andrea Facci e l’assessore allo sport Paolo Tagliavento. Quest’ultimo commenta il successo di pubblico: «Vedere il palazzetto allestito in questa maniera riempie di orgoglio, provare emozione nell’ospitare la ritmica è inevitabile».

Dopo aver accolto la ginnastica artistica in aprile, l’amministrazione comunale di Terni punta a far diventare questa collaborazione sportiva un impegno duraturo.