Settebello a Napoli: test contro la Spagna alla Scandone, le date

La nazionale italiana di pallanuoto torna in acqua a Napoli, nella cornice di Fuorigrotta per sfidare in amichevole i campioni della Spagna davanti al pubblico amico.

Le scelte di Campagna per la gara Italia-Spagna

Il commissario tecnico Alessandro Campagna ha radunato la squadra per tre giorni di allenamenti congiunti al Centro Federale partenopeo.

Il lavoro in vasca terminerà martedì 20 ottobre alle ore 18.00 alla piscina Scandone con il match che sarà trasmesso su Rai Sport Hd. L’allenatore azzurro ha spiegato che la sfida serve a festeggiare Napoli, nominata capitale dello sport per il 2026.

È il primo raduno di una stagione agonistica piena di impegni ravvicinati, che parte con la World Cup a gennaio per arrivare ai difficili mondiali estivi di Budapest. Campagna ha sottolineato come le prestazioni della scorsa estate abbiano portato grande entusiasmo. Ha però ribadito un concetto fondamentale per il futuro: “I buonissimi risultati prodotti hanno dato convinzione, però ora bisogna alzare il livello, confrontandosi con squadre sempre più forti”.

Giocare contro un avversario simile diventa un passaggio obbligato, calcolando che dal prossimo anno si assegneranno i pass per le Olimpiadi. Per questo incontro inaugurale, lo staff ha lasciato a riposo alcuni titolari storici, regalando una bella vetrina ai più giovani, chiamati a misurarsi contro rivali di altissima fascia.

I giocatori convocati per l’evento alla piscina Scandone

L’elenco dei ragazzi chiamati per il collegiale campano è ampio e privo dei veterani, rimasti a smaltire carichi di lavoro fisico a casa. Da Brescia arrivano Antonio Francesco De Simone, Mario Del Basso, Filippo Ferrero e Stefano Guerrato, mentre dal Posillipo rispondono presente Alessandro Balzarini, Luca Izzo e Mattia Rocchino. Dalla capitale arriva Francesco De Michelis dell’Olympic Roma, accompagnato da Riccardo Torrisi dell’Ortigia. Spicca la grande rappresentanza della Pro Recco, che manda in azzurro Alessandro Carnesecchi, Francesco Cassia, Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Tommaso Gianazza, Andrea Mladossich e Andrea Patchaliev. Da Savona giungono invece Lorenzo Bruni, Marco Del Lungo, Davide Occhione, Valle Giobatta, Andrea Condemi e Alessandro Gullotta. A chiudere il gruppo agli ordini dell’allenatore figurano Maurizio Maffei della Vis Nova e Tomas Alfonso Pozo del Telimar.

Insomma, la sfida della piscina Scandone sarà anche fondamentale per il tecnico per ricavare segnali incoraggianti anche in vista del futuro.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it