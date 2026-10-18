Coppa del Mondo a Orano: giornata negativa per la sciabola

La sciabola italiana delude nella prima tappa di Coppa del Mondo. Trasferta amara a Orano per la scherma tricolore, con entrambe le squadre della sciabola fuori dai giochi già agli ottavi di finale.
Il Giappone frena Pietro Torre e colleghi: esordio in salita per Caserta
La prima uscita in Coppa del Mondo regala poche gioie al nuovo commissario tecnico Leonardo Caserta.
Sulle pedane dell’Algeria, il quartetto maschile formato da Pietro Torre, Michele Gallo, Matteo Neri e Cosimo Bertini abbandona le speranze di medaglia al primo turno a eliminazione diretta.
A fermare la corsa degli azzurri è il Giappone, che gestisce l’assalto dall’inizio alla fine e chiude i conti sul 45-41. Questa battuta d’arresto replica la delusione della gara individuale, lasciando il gruppo a secco di risultati importanti.
Dirottati nel tabellone secondario dei piazzamenti, i ragazzi subiscono un’altra sconfitta contro la Corea del Sud, incassando un passivo di 45-51. Solo nella fase finale della competizione il team ritrova fluidità, superando prima la Germania per 45-37 e poi la Cina con il punteggio di 45-42.
Un bilancio conclusivo opaco per la nostra Nazionale che sperava di iniziare la stagione con un passo ben diverso.
L’Ucraina gela Michela Battiston e le azzurre: è solo 9°
Il copione negativo della compagine maschile si ripete in maniera identica anche tra le donne. La squadra formata da Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili saluta il tabellone principale al primo turno.
L’ostacolo fatale porta il nome dell’Ucraina, brava a ribaltare lo svantaggio accumulato e a imporsi per 45-51. Le sciabolatrici sprecano il buon avvio e subiscono la rimonta, abbandonando la zona podio proprio come successo nella prova singola.
Scivolate nel tabellone di consolazione, le atlete riescono però a raddrizzare parzialmente la giornata. Arrivano infatti 2 vittorie contro il Kazakistan e la Germania, quest’ultima piegata per 45-42. L’ultima sfida contro gli Stati Uniti assegna infine il 9° posto definitivo al gruppo tricolore. In questo assalto le ragazze mostrano enorme carattere, annullando un ritardo di 8 stoccate e vincendo la contesa per 45-40.
Una reazione d’orgoglio che salva in parte la spedizione, ma non cancella totalmente l’amaro in bocca per un fine settimana lontano dalla vetta.