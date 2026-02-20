Sport in tv oggi: guida completa agli eventi di venerdì 20 febbraio

Dalla Superbike in Australia alla Serie A, passando per tennis, ciclismo, scherma e Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: ecco tutta la programmazione sportiva in televisione per la giornata di oggi.
Motori: Superbike e Formula 1 protagoniste all’alba
Si accendono i motori fin dalle prime ore del mattino con la Superbike impegnata nel GP d’Australia. Alle 1.20 spazio alle prove libere 1 su Sky Sport MotoGP, Sky Go e NOW, mentre alle 6.00 andranno in scena le prove libere 2 sugli stessi canali.
Alle 8.00 riflettori puntati sulla Formula 1 con la terza giornata dei test ufficiali di Sakhir, trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Go e NOW.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 in diretta per tutta la giornata
Ampia copertura televisiva per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 a partire dalle 10.00.
Rai 2 HD seguirà gli eventi nelle fasce 10.00-13.00, 13.30-20.30 e 21.00-23.40, mentre Rai Sport HD proporrà la diretta dalle 10.30 alle 14.10, dalle 16.40 alle 19.30 e dalle 20.10 alle 23.40.
Disponibile anche la visione su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport1 (10.00-23.50), Eurosport2 (18.00-23.40) e DAZN.
Ciclismo: UAE Tour, Vuelta a Andalucia e Volta ao Algarve
Il grande ciclismo propone tre appuntamenti di rilievo:
-
Alle 10.30 la quinta tappa dell’UAE Tour (diretta dalle 12.05 su Rai Play Sport 1, dalle 12.25 su Eurosport 2 HD, oltre che su DAZN, Discovery Plus e HBO Max).
-
Alle 11.15 la terza tappa della Vuelta a Andalucia (dalle 14.05 su Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus e HBO Max).
-
Alle 14.05 la terza tappa della Volta ao Algarve (dalle 16.00 su Eurosport 2 HD, DAZN, Discovery Plus e HBO Max).
Scherma: Coppa del Mondo paralimpica
Alle 12.40 spazio al Day 2 della Coppa del Mondo paralimpica di scherma con le seguenti competizioni in diretta streaming su Assalto – La Tv della Scherma:
-
Sciabola maschile Categoria A (Gabriele Maria Albini, Mattia Galvagno, Edoardo Giordan)
-
Fioretto femminile Categoria B (Andreea Mogos)
-
Sciabola maschile Categoria B (Davide Costi, Salvatore De Falco, Andrea Jacquier, Fausto Niro, Gianmarco Paolucci)
-
Fioretto femminile Categoria A (Sofia Garnero, Loredana Trigilia)
Tennis: semifinali e quarti tra Dubai, Doha, Delray Beach e Rio
Giornata intensa anche per il tennis internazionale:
-
Ore 14.00: WTA 1000 Dubai, semifinali su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, SuperTenniX, Sky Go e NOW.
-
Ore 17.00: ATP 250 Delray Beach, quarti di finale (secondo match dalle 17.00 non prima delle 19.00 Cobolli-Wong) su Sky Sport Arena, poi dalle 21.30 su Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW e Tennis TV.
-
Ore 17.30: ATP 500 Doha, semifinali su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW e Tennis TV.
-
Ore 20.00: ATP 500 Rio de Janeiro, quarti di finale (secondo match dalle 21.00 non prima delle 23.00 Berrettini-Buse) su Sky Sport Arena, poi dalle 21.30 su Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW e Tennis TV.
Cricket, calcio e pallanuoto in prima serata
Alle 14.30 il cricket propone la Coppa del Mondo T20 con Australia-Oman in diretta su ICC.TV.
In serata, alle 20.45, riflettori sulla Serie A con Sassuolo-Verona trasmessa su DAZN e DAZN 1.
Alle 21.00 appuntamento con la pallanuoto e la Conference Cup: Posillipo-Sete Natation sarà visibile su EuroAquatics TV.