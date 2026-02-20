Scherma, Europei Cadetti Tbilisi 2026: debutto per gli U17

Sono ufficialmente iniziati i Campionati Europei Cadetti e Giovani 2026 di scherma a Tbilisi, in Georgia, con la prima giornata dedicata alle gare individuali della categoria Under 17. Sulle pedane della Hualing Plaza i giovani atleti europei si sono confrontati nelle prime tre competizioni individuali della rassegna continentale, dando il via a una settimana ricca di sfide tecniche e podi.

Tra i partecipanti italiani ci sono diverse speranze di buoni risultati nelle tre armi tradizionali: spada, fioretto e sciabola.

Le tre armi in gara e gli azzurrini schierati

La prima giornata di Tbilisi vedrà scendere in pedana i cadetti italiani in tutte e tre le armi previste per la categoria Under 17. Per la spada maschile gli azzurri impegnati sono Andrea Bossalini, Pietro De Gaetano, Gabriele Giovita e Valentino Monaco, pronti a misurati con i pari età europei sin dal tabellone iniziale delle eliminatorie.

Nel fioretto femminile l’Italia schiera invece Maria Elisa Fattori, Martina Molteni, Gloria Pasqualino ed Elena Picchi, quattro giovani schermitrici che hanno affrontato la fase di qualificazione e le eliminatorie dirette con l’obiettivo di portare punti e prestigio alla spedizione azzurra. Infine, la sciabola femminile vedrà impegnate in gara Vittoria Fusetti, Vittoria Mocci, Matilde Reale e Anna Torre.

Programma completo e calendario

Il programma dei Campionati Europei Cadetti e Giovani 2026 si sviluppa su più giorni, con Tbilisi che ospiterà le competizioni da oggi, 20 febbraio, fino al 27.

La prima giornata è dedicata alle gare individuali Under 17 di spada maschile, fioretto femminile e sciabola femminile a partire dalle ore 06:00 (orario italiano), con semifinali e finali in programma nel pomeriggio e la cerimonia di premiazione prevista per le ore 16:15 locali.

Nei giorni successivi sono previste ulteriore prove individuali per le altre categorie U17 e, dal 24 febbraio, inizieranno anche le competizioni della categoria Under 20 (Giovani), sempre con gare individuali nelle tre armi e relative cerimonie di premiazione.