Milano-Cortina 2026: borsino e percentuali di medaglia dell’Italia oggi

Quella di oggi alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 è una giornata decisiva, con numerose competizioni in calendario e diverse chance di podio per gli atleti italiani.

In una fase oramai avanzata dei Giochi, gli azzurri cercano ancora di aumentare il proprio bottino di medaglie in discipline dove possono essere competitivi, affrontando avversari sì forti ma con realtà possibilità di salire sul podio.

Venerdì 20 febbraio: le prospettive di medaglia per l’Italia

La giornata vede gli azzurri impegnate in diverse gare fondamentali valevoli per una medaglia. Nel freestyle skicross femminile alle ore 12:00 a Livigno, Jole Galli parte con percentuali di medaglia non altissime, ma è considerata una possibile sorpresa grazie alla sua aggressività in gara.

Nel biathlon-mass start maaschile (14:15), invece, Tommaso Giacomell vive l’ultima occasione per riscattare un’Olimpiade di casa fino a qui sotto tono. Nelle previsioni è uno dei nomi con maggiori chances tra gli altri, mentre Lukas Hofer è dato con pervenutali molto più basse.

A Milano alle 16:30, invece, sarà di nuovo tempo di Francesca Lollobrigida nei 1500 m femminili dello speed skating. Questa non è la distanza migliore della sua carriera, ma forma fisica e l’esperienza permettono alla romana di essere comunque in corsa per un podio.

Short track e possibilità finali

La parte serale della giornata si concentra sul short track. In particolare, la finale della staffetta maschile nei 5000 m (ore 21:30) è vista come una delle miglior chance di medaglia per la squadra azzurra: il quartetto italiano (Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser) parte con una percentuale piuttosto altra tra le contenders, segno di fiducia verso una prova solida.

Sempre nello short track, la finale dei 1500 m femminile vede Arianna Fontana in gara con percentuali di podio più contenute ma comunque con ambizioni alte, affiancata da Elisa Confortola e da atlete che possono sorprendere, come Elisa Sighel.

In sintesi, il borsino delle speranze olimpiche italiane spazia da percentuali più elevate nella staffetta di short track, passando per chance discrete nei 1500 m di pattinaggio e nel mass start di biathlon, fino a possibilità più contenute nello skicross femminile, offrendo comunque spunti importanti per il medagliere azzurro.