Coppa del Mondo Paralimpica Pisa 2026: tre medaglie azzurre nel fioretto

Argento per Michele Massa nel fioretto B e doppio bronzo nel maschile A con Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi: l’Italia chiude la prima giornata con un tris prezioso.

Un argento e due bronzi per l’Italia, tutti in punta di fioretto, nella prima giornata della Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa 2026. È di tre medaglie il bottino azzurro nel giovedì che ha aperto la tappa italiana del circuito iridato di scherma in carrozzina. Secondo gradino del podio per Michele Massa tra i fiorettisti della categoria B, mentre si dividono il terzo posto Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi nel fioretto maschile A. Nella stessa gara 5° posto di Matteo Betti e piazzamento ai piedi del podio anche per Julia Markowska tra le spadiste della categoria B.

La giornata di Michele Massa, numero 1 del tabellone, è iniziata con il successo contro il polacco Pikoluk (15-4) negli ottavi di finale prima di garantirsi la medaglia grazie alla vittoria (15-11) contro il thailandese Charoenta nel match dei quarti. Il portacolori delle Fiamme Gialle si è poi imposto sull’atleta di Hong Kong, Glass, per 15-12 nel match di semifinale conquistandosi un posto nell’assalto conclusivo. Michele Massa in finale ha lottato fino all’ultimo ma è stato superato 15-13 dal britannico Coutya conquistando una splendida medaglia d’argento. Nella stessa prova 12° posto per Gianmarco Paolucci e 19° Leonardo Rigo.

Sono due gli azzurri sul podio nel fioretto maschile A. La gara di Emanuele Lambertini e Luca Platania Parisi è iniziata nel match d’esordio con i successi rispettivamente sull’atleta di Hong Kong, Kwong (15-9), e sul neutrale Yusupov (15-9). Negli ottavi di finale i due azzurri si sono poi imposti sull’altro atleta neutrale Shaburov (15-14) e sul giapponese Kano (15-5). L’accesso al podio il portacolori delle Fiamme Oro se lo è conquistato con il 15-4 sull’iraqeno Al-Ogali mentre il fiorettista dell’Accademia della Scherma Livorno ha avuto la meglio sull’ucraino Demchuk. In semifinale poi lo stop per Emanuele Lambertini contro il turco Akkaya (15-13) e per Luca Platania Parisi nel match contro l’ungherese Osvath (15-12). Per entrambi medaglia bronzo di grande valore. Nella stessa competizione si è fermato ad un passo dal podio il capitano Matteo Betti, che ha chiuso al 5° posto confermandosi sempre tra i migliori della spacialità. Così gli altri azzurri al via: 25° Mattia Galvagno, 39° Samuele Frascaroli, 49° Elio Iozzi e 51° Giuseppe Becciu.

Stop nei quarti di finale anche per Julia Markowska nella spada femminile B. L’atleta delle Fiamme Oro si è arresa solamente alla priorità contro l’atleta neutrale Boykova (14-13) chiudendo in 5^ posizione. Dodicesima posizione per Sofia Brunati.

Nella spada femminile A, infine, si è fermata negli ottavi di finale Sofia Garnero che si è classificata 15^.

Domani la seconda giornata di gare nella Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa 2026. Al mattino spazio per la sciabola maschile categoria A (con Edoardo Giordan, Gabriele Maria Albini e Mattia Galvagno) e il fioretto femminile Categoria B (Andreea Mogos). Nel pomeriggio in pedana la sciabola maschile categoria B (Gianmarco Paolucci, Andrea Jacquier, Davide Costi, Salvatore De Falco e Fausto Niro) e il fioretto femminile categoria A (Loredana Trigilia e Sofia Garnero).

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA FIORETTO MASCHILE A – Pisa, 19 febbraio 2026

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA SPADA FEMMINILE B – Pisa, 19 febbraio 2026

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA FIORETTO MASCHILE B – Pisa, 19 febbraio 2026

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA SPADA FEMMINILE A – Pisa, 19 febbraio 2026

