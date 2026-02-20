Milano-Cortina 2026, venerdì chiave per l’Italia: programma ed azzurri in gara

Oggi, venerdì 20 febbraio 2026, si disputa la quattordicesima giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, una delle più importanti per la spedizione italiana.

In palio ci sono sette finali che assegneranno medaglie, con gli azzurri coinvolti in diverse discipline di spicco. L’Italia si presenta con una squadra competitiva e profonda, pronta a puntare ai podi in varie categorie, confermando il ruolo da protagonista in questi Giochi di casa.

Gare e azzurri in gara: obiettivo medaglie

La giornata di oggi vede gli atleti italiani impegnati in una serie di eventi chiave (in grassetto le gare valide per l’assegnazione delle medaglie):

10:00 Sci acrobatico: Ski cross donne, seeding (Andrea Chesi, Jole Galli);

12:00 Sci acrobatico: Ski cross donne, ottavi di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli);

12:35 Sci acrobatico: Ski cross donne, quarti di finale (ev. Andrea Chesi, Jole Galli);

12:54 Sci acrobatico: Ski cross donne, semifinali (ev. Andrea Chesi, Jole Galli);

13:10 Sci acrobatico: Ski cross donne, finali (ev. Andrea Chesi, Jole Galli);

14:15 Biathlon: Mass start uomini (Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin);

16:30 Pattinaggio di velocità: 1500m donne (Francesca Lollobrigida);

18:00 Bob: Bob a due donne, manche 1 (Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti);

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

19:05 Curling: Finale per il bronzo uomini (ev. Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz);

19:50 Bob: Bob a due donne, manche 2 (Giada Andreutti, Anna Costella, Simona De Silvestro, Alessia Gatti);

20:15 Short track: 1500m donne, quarti di finale (Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel);

21:00 Short track: 1500m donne, semifinali (ev. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel);

21:29 Short track: Staffetta 5000m uomini, finale A (Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser);

21:56 Short track: 1500m donne, finale B (ev. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel);

22:03 Short track: 1500m donne, finale A (ev. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Arianna Sighel).

Dove seguire le gare in TV e Streaming

La copertura televisiva e streaming delle gare odierne è come al solito molto ampia, così da consentire agli appassionati di seguire praticamente tutte le competizioni in diretta.

La programmazione prevede su Rai 2 e Rai Sport un ampio spazio alle gare olimpiche durante tutto l’arco della giornata, con ulteriori finestre dedicate agli sport invernale. Per quanto riguarda invece lo streaming c’è Rai Play, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 e 2 e DAZN, con trasmissioni in diretta dalle 9 fino a notte intolre.