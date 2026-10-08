Sport in tv oggi giovedì 8 ottobre: Errani-Paolini a Pechino e Gran Piemonte, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Sara Errani e Jasmine Paolini nei quarti di finale del doppio al WTA 1000 di Pechino sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di giovedì 8 ottobre. Le azzurre affrontano Dabrowski e Stefani nel quarto match a partire dalle 7.00 italiane. Spazio anche al ciclismo con il Gran Piemonte, ai Mondiali di judo, agli Europei di tiro a volo e alla World Cup di nuoto. In serata protagoniste le squadre italiane di Eurolega, mentre le Nazionali azzurre sono impegnate nel calcio a 5 femminile e ai Mondiali di hockey su pista.

Il tennis apre la giornata con Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Shanghai e soprattutto con Errani e Paolini, impegnate a Pechino contro la coppia Dabrowski-Stefani. Nel pomeriggio riflettori sul Gran Piemonte, con la Asti-Bra di 181 chilometri, e sulle finali dei Mondiali di judo e degli Europei di tiro a volo.

Doppio appuntamento anche per l’hockey su pista italiano: alle 17.30 l’Under 19 maschile affronta la Colombia nei quarti di finale dei Mondiali, mentre alle 22.45 Italia-Colombia chiude la giornata nella fase a gironi del torneo Senior femminile. Nel basket, Olimpia Milano e Virtus Bologna sono impegnate rispettivamente contro Maccabi Tel Aviv e Bayern Monaco.

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Sport in tv oggi, giovedì 8 ottobre

03.00 – GOLF (PGA Tour) – Baycurrent Classic, primo giro: diretta dalle ore 05.00 su Eurosport 2 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

06.00 – TENNIS (ATP Masters 1000 Shanghai) – Primo turno del singolare: diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Arnaldi-Tomic sarà il secondo match del programma iniziato alle ore 06.00 italiane.

07.00 – TENNIS (WTA 1000 Pechino) – Quarti di finale del singolare e del doppio: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Max e Sky Sport Mix; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW. Errani/Paolini-Dabrowski/Stefani sarà il quarto match del programma iniziato alle ore 07.00 italiane.

07.00 – NUOTO (World Cup Tashkent) – Prima giornata, batterie: diretta streaming su Eurovision Sport.

07.30 – TIRO A VOLO (Europei) – Qualificazioni del trap: Senior maschile e femminile sui 25 piattelli, Junior maschile e femminile sui 50 piattelli. Non è prevista copertura tv o streaming.

08.30 – JUDO (Mondiali) – Eliminatorie delle categorie -70 kg femminile e -90 kg maschile: diretta streaming su Judo TV.

08.40 – GOLF (DP World Tour) – Spain Open, primo giro: diretta dalle ore 14.00 su Sky Sport Golf; streaming su Sky Go e NOW.

09.00 – TAEKWONDO (Para Grand Prix Parigi) – Tutte le categorie K44: non è prevista copertura tv o streaming.

12.00 – CICLISMO – Gran Piemonte, Asti-Bra di 181 km: diretta dalle ore 14.50 su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 HD e DAZN.

15.00 – NUOTO (World Cup Tashkent) – Prima giornata, finali: diretta streaming su Eurovision Sport; copertura su Rai Sport HD e RaiPlay indicata dalle ore 12.55.

15.15 – TIRO A VOLO (Europei) – Finale trap Junior femminile: diretta streaming sul canale YouTube ESCvideostream.

16.00 – JUDO (Mondiali) – Final Block delle categorie -70 kg femminile e -90 kg maschile: diretta tv su Sky Sport Max e dalle 16.50 su Rai Sport HD; diretta streaming su Sky Go, NOW, Judo TV e RaiPlay.

16.15 – TIRO A VOLO (Europei) – Finale trap Junior maschile: diretta streaming sul canale YouTube ESCvideostream.

16.30 – CALCIO A 5 FEMMINILE (Qualificazioni Europei) – Italia-Spagna: diretta streaming su Futsal TV.

17.30 – HOCKEY SU PISTA (Mondiali Under 19 maschili, quarti di finale) – Italia-Colombia: diretta streaming su World Skate TV e Skate Italia TV.

18.00 – BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano: diretta tv su Sky Sport Basket e Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e NOW.

18.00 – BASKET (Eurolega) – Dubai-Stella Rossa: diretta streaming su EuroLeague TV.

20.00 – BASKET (Eurolega) – Bayern Monaco-Virtus Bologna: diretta tv su Sky Sport Basket e Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e NOW.

20.15 – BASKET (Eurolega) – Panathinaikos-Fenerbahce: diretta streaming su EuroLeague TV.

20.30 – BASKET (Eurolega) – Valencia-Hapoel Tel Aviv: diretta streaming su EuroLeague TV.

20.45 – BASKET (Eurolega) – Real Madrid-Partizan: diretta streaming su EuroLeague TV.

22.45 – HOCKEY SU PISTA (Mondiali femminili) – Italia-Colombia, fase a gironi Senior: diretta streaming su World Skate TV e Skate Italia TV.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche giovedì 8 ottobre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.