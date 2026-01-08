Sport in tv oggi, giovedì 8 gennaio: tennis, sci, biathlon e una serata ricca di big match

Tennis e sport invernali aprono una giornata ricchissima di eventi in diretta tv e streaming. In primo piano Sonego a Hong Kong, la Coppa del Mondo di sci e biathlon, l’Eurolega di basket e una serata tra Serie A, Premier League e grande volley europeo.

Il tennis e gli sport invernali sono protagonisti nello sport in tv di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, con un palinsesto fitto che accompagnerà gli appassionati dalla notte fino a tarda sera.

A Hong Kong riflettori puntati su Lorenzo Sonego, impegnato negli ottavi di finale dell’ATP 250 contro il cinese Juncheng Shang, con l’obiettivo di centrare l’accesso ai quarti. Il torinese tornerà poi in campo anche nel doppio, in coppia con Lorenzo Musetti, per proseguire il cammino nel torneo asiatico.

Sulle nevi di Zauchensee, in Austria, spazio alla prima prova cronometrata della discesa femminile di Coppa del Mondo. Sofia Goggia è attesa a segnali importanti in vista delle gare ufficiali del fine settimana. A Oberhof, invece, riparte la Coppa del Mondo di biathlon con un programma rivisto a causa delle condizioni meteo: le Sprint maschile e femminile apriranno la tappa tedesca, con Tommaso Giacomel tra gli azzurri più attesi.

Lo sguardo si allarga poi agli sport di squadra. Nella Champions League femminile di volley, grande sfida tra Scandicci e VakifBank Istanbul, un vero e proprio scontro diretto per il primato del girone. Impegno europeo anche per Novara, chiamata a una prova convincente contro il Benfica. In serata, nell’Eurolega di basket, la Virtus Bologna affronta il Panathinaikos, mentre Valencia ospita Monaco.

Non mancano i grandi appuntamenti calcistici: in Serie A riflettori su Milan-Genoa, mentre dalla Spagna arriva il derby di Supercoppa tra Atletico Madrid e Real Madrid. Chiusura di lusso in Premier League con Arsenal-Liverpool, una sfida che vale molto nella corsa al vertice.

📺 SPORT IN TV OGGI – GIOVEDÌ 8 GENNAIO 2026

🏀 Basket – NBA

01:00

Boston Celtics vs Denver Nuggets

📺 Sky Sport Basket (205)

💻 Sky Go, NOW

03:30

San Antonio Spurs vs Los Angeles Lakers

📺 Sky Sport Basket (205)

💻 Sky Go, NOW

🎾 Tennis – WTA Auckland

01:00 (inizio programma)

Ottavi di finale

📺 Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201)

💻 Sky Go, NOW, SuperTennix

👉 Cocciaretto vs Linette (2° match)

🎾 Tennis – WTA Brisbane

02:00

Ottavi di finale

📺 Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201)

💻 Sky Go, NOW, SuperTennix

🎾 Tennis – ATP Brisbane

02:00

Ottavi di finale

📺 Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201)

💻 Sky Go, NOW, Tennis TV

🎾 Tennis – ATP Hong Kong

06:30

Ottavi di finale

📺 Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201)

💻 Sky Go, NOW, Tennis TV

👉 Sonego vs Shang (1° match)

06:30

Quarti di finale doppio

🚫 Nessuna copertura tv/streaming

👉 Sonego/Musetti vs Erler/Galloway (non prima delle 08:30)

🎾 Tennis – United Cup

07:30

Belgio vs Cechia (quarti di finale)

📺 SuperTennis HD

💻 supertennis.tv, SuperTennix, Tennis TV

🎿 Sci alpino – Coppa del Mondo

11:30

Zauchensee (AUT) – Prima prova cronometrata discesa femminile

🚫 Nessuna copertura tv/streaming

🎯 Biathlon – Coppa del Mondo (Oberhof)

11:30

Sprint maschile 10 km

📺 Eurosport 1 HD

💻 Discovery+, DAZN, Eurovision Sport

14:15

Sprint femminile 7.5 km

📺 Eurosport 1 HD

💻 Discovery+, DAZN, Eurovision Sport

⛷️ Combinata nordica – Coppa del Mondo (Otepaa)

10:30

PCR donne – 🚫 Nessuna copertura

13:00

PCR uomini – 🚫 Nessuna copertura

🏂 Snowboard – Coppa del Mondo (Aspen)

17:00

Qualificazioni slopestyle donne – 🚫 Nessuna copertura

19:30

Qualificazioni slopestyle uomini – 🚫 Nessuna copertura

🎿 Freestyle – Coppa del Mondo (Aspen)

17:00

Qualificazioni halfpipe donne – 🚫 Nessuna copertura

19:20

Qualificazioni halfpipe uomini – 🚫 Nessuna copertura

🏀 Basket – Eurolega

17:00

Dubai vs Fenerbahce

💻 EuroLeague TV

20:15

Panathinaikos vs Virtus Bologna

📺 Sky Sport Basket (205)

💻 Sky Go, NOW, EuroLeague TV

20:30

Valencia vs Monaco

📺 Sky Sport Mix (211)

💻 Sky Go, NOW, EuroLeague TV

20:45

Real Madrid vs Maccabi Tel Aviv

💻 EuroLeague TV

🏀 Basket – Champions League

17:30

AS Karditsas vs Spartak Subotica

💻 DAZN

18:00

Levice vs Würzburg

💻 DAZN

18:30

Nymburk vs Heidelberg

💻 DAZN

19:30

Promitheas vs Chalon/Saone

💻 DAZN

20:00

Le Mans vs Mersin SK

💻 DAZN

20:00

Trieste vs Szolnoki Olaj

💻 DAZN

⚽ Calcio – Serie A

18:30

Cremonese vs Cagliari

📺 DAZN 1 (214)

💻 DAZN

20:45

Milan vs Genoa

📺 DAZN 1 (214)

💻 DAZN

⚽ Calcio – Supercoppa di Spagna

20:00

Atletico Madrid vs Real Madrid

💻 Cronache di Spogliatoio

⚽ Calcio – Premier League

21:00

Arsenal vs Liverpool

📺 Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213)

💻 Sky Go, NOW

🏐 Volley femminile – Champions League

20:00

Scandicci vs VakifBank Istanbul

📺 Sky Sport Arena (204)

💻 Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV

21:00

Benfica vs Igor Gorgonzola Novara

📺 Sky Sport Max (206)

💻 Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV