Sport in TV oggi, giovedì 5 febbraio: Setterosa per il bronzo, Coppa Italia e MotoGP

Giornata ricchissima di sport in diretta tv e streaming: dalla pallanuoto femminile con l’Italia impegnata nella finale per il terzo posto agli Europei, al calcio con la Coppa Italia, passando per MotoGP, tennis, ciclismo su pista e su strada.
Il palinsesto sportivo di oggi, giovedì 5 febbraio, offre un programma particolarmente fitto tra dirette televisive e streaming. Oltre agli eventi legati alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, spazio alla MotoGP con i test di Sepang, al tennis con i tornei ATP e WTA, al ciclismo su pista con gli Europei e al calcio con i quarti di finale di Coppa Italia.
Grande attenzione anche per la pallanuoto femminile: agli Europei senior 2026 in corso a Funchal, in Portogallo, il Setterosa scenderà in vasca per giocarsi il gradino più basso del podio. Le azzurre affronteranno la Grecia nella finale per il terzo e quarto posto, in programma alle 18.15 italiane.
Pallanuoto femminile: Italia a caccia del bronzo
Dopo il percorso nel torneo continentale, la Nazionale italiana avrà l’occasione di chiudere la rassegna europea con una medaglia. La sfida con la Grecia rappresenta un appuntamento chiave della giornata, mentre la finale per l’oro vedrà opposte Paesi Bassi e Ungheria in serata.
Calcio, tennis e motori
In prima serata spazio al calcio con il quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, mentre durante l’arco della giornata proseguono i tornei di tennis ATP e WTA, con match validi per quarti di finale e ottavi.
Sul fronte motori, continua il lavoro in pista della MotoGP con la terza giornata di test a Sepang, anche se senza copertura televisiva o streaming.
Calendario sport in TV oggi
Giovedì 5 febbraio
-
3.00 MotoGP, Test Sepang: terza giornata, prima sessione – Nessuna copertura tv/streaming
-
6.20 MotoGP, Test Sepang: terza giornata, seconda sessione – Nessuna copertura tv/streaming
-
10.00 Ciclismo su pista, Europei: sessione mattutina – Nessuna copertura tv/streaming
-
10.00 Tennis, WTA 500 Abu Dhabi: quarti di finale – SuperTennis, SuperTennis Plus, SuperTenniX; 13.00 Sky Sport Uno (fino alle 18.45), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW
-
10.55 Ciclismo femminile, UAE Tour Women: 1ª tappa – 11.00 Rai Play Sport 1; 11.50 Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
-
12.00 Tennis, WTA 250 Ostrava: quarti di finale – SuperTennis, SuperTennis Plus, SuperTenniX; 13.00 Sky Sport Uno (fino alle 18.45), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW
-
12.25 Ciclismo, Étoile de Bessèges: 2ª tappa – 14.20 Discovery Plus, HBO Max
-
12.30 Ciclismo su pista, Europei: sessione pomeridiana – Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; dalle 13.30 anche Eurosport 2 e DAZN
-
12.30 Tennis, ATP 250 Montpellier: ottavi di finale (3° match dalle 12.30 Nardi–Cobolli) – Tennis TV; 13.00 Sky Sport Uno (fino alle 18.45), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW
-
13.00 Tennis, WTA 250 Cluj-Napoca: quarti di finale – SuperTennis, SuperTennis Plus, SuperTenniX; Sky Sport Uno (fino alle 18.45), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW
-
14.28 Ciclismo, Volta Comunitat Valenciana: 2ª tappa – 15.45 Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max
-
18.00 Tennis, Coppa Davis: primo turno qualificazione, Norvegia–Gran Bretagna – SuperTennis, SuperTennis Plus, SuperTenniX
-
18.15 Pallanuoto femminile, Europei: finale 3° posto, Italia–Grecia – Rai Sport HD, Rai Play Sport 1, Eurovision Sport
-
20.15 Pallanuoto femminile, Europei: finale 1° posto, Paesi Bassi–Ungheria – Rai Play Sport 1, Eurovision Sport
-
21.00 Calcio, Coppa Italia: quarti di finale, Atalanta–Juventus – Italia 1, sportmediaset.it, Mediaset Infinity