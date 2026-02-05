Sport in TV oggi, giovedì 5 febbraio: Setterosa per il bronzo, Coppa Italia e MotoGP

Giornata ricchissima di sport in diretta tv e streaming: dalla pallanuoto femminile con l’Italia impegnata nella finale per il terzo posto agli Europei, al calcio con la Coppa Italia, passando per MotoGP, tennis, ciclismo su pista e su strada.

Il palinsesto sportivo di oggi, giovedì 5 febbraio, offre un programma particolarmente fitto tra dirette televisive e streaming. Oltre agli eventi legati alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, spazio alla MotoGP con i test di Sepang, al tennis con i tornei ATP e WTA, al ciclismo su pista con gli Europei e al calcio con i quarti di finale di Coppa Italia.

Grande attenzione anche per la pallanuoto femminile: agli Europei senior 2026 in corso a Funchal, in Portogallo, il Setterosa scenderà in vasca per giocarsi il gradino più basso del podio. Le azzurre affronteranno la Grecia nella finale per il terzo e quarto posto, in programma alle 18.15 italiane.

Pallanuoto femminile: Italia a caccia del bronzo

Dopo il percorso nel torneo continentale, la Nazionale italiana avrà l’occasione di chiudere la rassegna europea con una medaglia. La sfida con la Grecia rappresenta un appuntamento chiave della giornata, mentre la finale per l’oro vedrà opposte Paesi Bassi e Ungheria in serata.

Calcio, tennis e motori

In prima serata spazio al calcio con il quarto di finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, mentre durante l’arco della giornata proseguono i tornei di tennis ATP e WTA, con match validi per quarti di finale e ottavi.

Sul fronte motori, continua il lavoro in pista della MotoGP con la terza giornata di test a Sepang, anche se senza copertura televisiva o streaming.

Calendario sport in TV oggi

Giovedì 5 febbraio