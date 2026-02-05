Milano-Cortina, niente cerimonia d’apertura per Sinner: focus totale sugli obiettivi sportivi

Jannik Sinner, numero due al mondo nella classifica ATP, ha preso una decisione che ha subito attirato l’attenzione dei media sportivi (e non): non parteciperà alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La scelta, ufficialmente motivata dalla necessità di proseguire il suo programma di allenamenti e preparazione agonistica, rappresenta una svolta significativ rispetto alle aspettative di molti tifosi.

Nonostante il legame con l’evento che sia volge in Italia e il ruolo simbolico ricoperto all’interno dell’organizzazione olimpica, Sinner ha deciso di contare tutte le sue energie verso gli impegni che lo vedranno protagonista nelle prossime settimane.

Priorità al campo: allenamenti e impegni post Australian Open

Dopo aver concluso in semifinale la sua avventura agli Australian Open, Jannik Sinner ha preso una decisione importante riguardo il suo calendario sportivo. L’atleta altoatesino ha scelto infatti di restare fedele al programma di allenamenti già pianificato insieme al suo staff invece di partecipare alla cerimonia d’apertura programmata per l’inizio dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

Secondo le fonti, dopo alcuni impegni legati agli sponsor, Sinner volerà a Doha per preparare il torneo ATP 500 che si terrà nella seconda metà del mese di febbraio proprio in Qatar, evento ritenuto fondamentale per ritrovare ritmo competitivo.

Questo piano di lavoro riflette una programmazione attenta e orientata all’obiettivo prioritario di massimizzare le prestazioni, pur di sacrificare la presenza in momenti importanti come quello di domani a San Siro.

Simbolismo olimpico e reazioni del pubblico

La decisione di non presenziare alla cerimonia d’apertura di Milano-Cortina 2026 ha sorpreso parte dei tifosi italiani, soprattutto considerando che Sinner era stato nominato ambasciatore dei volontari dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, ruolo che simbolicamente lo legava all’evento.

Tuttavia, però, lo stesso Sinner aveva già espresso in passato un approccio cauto circa la sua possibile partecipazione alle manifestazioni ufficiali, sottolineando come il suo principale obiettivo rimanga ovviamente il tennis.

Sebbene molti si aspettassero di vederlo sfilare durante la cerimonia inaugurale, la sua scelta dimostra una volontà ferrea di mettere al primo posto il campo da gioco e la preparazione atletica, anche al costo di rinunciare a un momento così importante in patria.