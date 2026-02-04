Coppa Italia, l’Inter va in semifinale: Torino battuto con Bonny e Diouf

L’Inter non sbaglia contro il Torino e accede direttamente alle semifinali di Coppa Italia: gol di Bonny e Diouf

Una buona Inter, nonostante le tante assenze, batte il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia e si qualifica direttamente per la semifinale. Non è un successo scontato, visto che erano davvero tanti gli assenti per Cristian Chivu, tra infortuni e problemi di formazione.

Infatti, il tecnico ex Parma ha deciso di portare avanti diverse rotazioni, in modo da mantenere i titolari freschi per il tour de force di metà stagione. Basta pensare agli esterni dove Cocchi e Kamate sono partiti dal primo minuto, non era mai successo da inizio anno.

Eppure il calcio espresso dai nerazzurri è stato piacevole e ha messo spesso alle strette il Torino. Il gol del vantaggio interista è arrivato dopo una buona incursione di Kamate, che ha crossato per Bonny. L’attaccante ex Parma è stato bravo ad anticipare il diretto avversario e firmare l’1-0.

Diouf e Bonny mandano l’Inter in semifinale di Coppa Italia

Il raddoppio è arrivato con Andy Diouf, che conferma il suo buon momento di forma. Il centrocampista si è inserito bene e ha ribadito in rete il doppio vantaggio nerazzurro.

Il Torino paradossalmente è entrato in partita proprio dopo il secondo gol dell’Inter. E infatti, su un errore di Josep Martinez, ha accorciato le distanze con Kalenovic. Non è bastato per agguantare il pareggio: Chivu ruota ma continua a vincere. Si va avanti anche in Coppa Italia.