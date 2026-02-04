Biathlon, più di un oro possibile per l’Italia: i favoriti azzurri

L’Italia del biathlon lascia più di una speranza d’oro per gli azzurri e anche di podio: quali sono i migliori convocati alle Olimpiadi

Dal biathlon con furore. Nelle Olimpiadi invernali si tratta di un vero e proprio sport cult e la sensazione è che sarà così anche a Milano Cortina, dove gli specialisti azzurri in gara sono tanti e diversi con prospettive di podio e vittoria finale.

Grandi speranze e pronostici attorniano Lisa Vittozzi è reduce da una stagione straordinaria e come meglio non poteva essere in vista dell’appuntamento olimpico. È arrivata terza nella mass start, è arrivata a podio in tre dei quattro format individuali nel circuito internazionale.

In tutto, ha totalizzato 30 podi individuali, che salgono addirittura a 34 se si considera anche il Mondiale. E la sua specialità è nei quattro poligoni, niente male per il gruppo azzurro.

I possibili podi dell’Italia del biathlon: da Vittozzi a Giacomel

Proprio per questa ragione, una delle gare più attese è sicuramente quella della staffetta mista. Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Lukas Hofer e Tommaso Giacomel rappresenta un quartetto di assoluto livello e che è riuscito a tornare alla vittoria dopo oltre sei anni di astinenza azzurra.

Tornando agli individuali, non si può non parlare proprio di Wierer e Giacomel. La prima ha totalizzato 87 podi complessivi tra gare individuali e a squadre. Si tratta addirittura del sesto risultato migliore di sempre tra le donne.

Anche la stagione di Giacomel lascia ben sperare: 4 vittorie e 6 podi negli ultimi mesi e la speranza è che il meglio debba ancora venire.