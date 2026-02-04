Curling, il primo giorno di Olimpiadi con blackout: domani tocca all’Italia

Il curling è uno dei primi sport a partire alle Olimpiadi di Milano Cortina: oggi l’Italia ha riposato, ma domani tocca agli Azzurri

Le Olimpiadi illuminano il Nord Italia e lo spettacolo del curling è già partito. A Cortina d’Ampezzo, rigorosamente sul ghiaccio, è partito il torneo di doppio misto. Le prime partite sono state le quattro squadre valide per il round robin a dieci squadre, di cui le prime quattro classificate accederanno alle semifinali.

In realtà, il primo giorno non ci sono state vere e proprie sorprese, anzi tutto è andato abbastanza secondo pronostico.

La Svezia ha travolto la Corea del Sud con un netto 10-3. Si sottolinea la grande prestazione dei fratelli Isabella e Rasmus Wrana. Per loro sono stati ben sette i punti tra quarto e quinto end.

I risultati della prima giornata di curling

La Gran Bretagna di Jennifer Dodds e Bruce Mouat ha battuto la Norvegia per 8-6, confermando di essere una delle squadre più temibili per arrivare a podio.

Il Canada di Jocelyn Peterman e Brett Gallant di Julie Zelingrova e Vit Chabicovsky per 10-5, mentre la Svizzera di Briar Schwaller-Huerlimann e Yannick Schwaller ha avuto la meglio sull’Estonia: 9-7 con due punti nella frazione decisiva.

Per vedere in scena l’Italia bisognerà aspettare la giornata di domani, in cui ci sarà l’esordio proprio degli Azzurri. Da segnalare il blackout che per ben 5 minuti ha sospeso le gare in programma. Si spera che, sotto il profilo organizzativo, domani le cose vadano un po’ meglio.