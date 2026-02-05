DP World Tour, Qatar Masters 2026 in diretta su Sky e NOW: sette azzurri al via

Da giovedì 5 a domenica 8 febbraio il grande golf internazionale torna protagonista con il Qatar Masters 2026. Dirette su Sky Sport Golf e in streaming su NOW, con sette italiani in gara sul percorso del Doha Golf Club.
Il grande golf del DP World Tour fa tappa in Medio Oriente. Da giovedì 5 a domenica 8 febbraio, su Sky e in streaming su NOW, va in scena il Qatar Masters 2026, uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale.
Il torneo si disputerà sul percorso del Doha Golf Club, a Doha, in Qatar, e vedrà al via una nutrita rappresentanza azzurra. Saranno sette gli italiani in gara, pronti a confrontarsi con il field internazionale in quattro giornate di competizione.
Gli italiani in gara
A difendere i colori azzurri nel Qatar Masters ci saranno Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Andrea Pavan, Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo.
Un gruppo ampio che testimonia la presenza costante dell’Italia sul DP World Tour e che cercherà di essere protagonista su un tracciato tecnico e impegnativo come quello di Doha.
La copertura televisiva
La squadra di Sky Sport seguirà l’evento con la telecronaca affidata ad Alessandro Lupi, Roberto Zappa e Marco Cogliati, garantendo una copertura completa del torneo per tutte le giornate di gara.
Programmazione Qatar Masters 2026 in TV
Giovedì 5 febbraio
-
Dalle 10.00 alle 15.00 – Sky Sport Golf
Venerdì 6 febbraio
-
Dalle 10.00 alle 15.00 – Sky Sport Golf
Sabato 7 febbraio
-
Dalle 10.30 alle 15.00 – Sky Sport Golf
Domenica 8 febbraio
-
Dalle 9.30 alle 14.30 – Sky Sport Golf