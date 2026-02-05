Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Golf

DP World Tour, Qatar Masters 2026 in diretta su Sky e NOW: sette azzurri al via

Redazione
-
Guido Migliozzi
Photo LiveMedia/Fabrizio Corradetti Rome, Italy, May 04, 2023, Golf DS Automobiles 80° Open d'Italia Image shows: Guido Migliozzi (ITA) during the DS Automobiles 80° Italian Golf Open 2023 at Marco Simone Golf Club on May 04, 2023 in Rome Italy. LiveMedia - World Copyright

Da giovedì 5 a domenica 8 febbraio il grande golf internazionale torna protagonista con il Qatar Masters 2026. Dirette su Sky Sport Golf e in streaming su NOW, con sette italiani in gara sul percorso del Doha Golf Club.

Il grande golf del DP World Tour fa tappa in Medio Oriente. Da giovedì 5 a domenica 8 febbraio, su Sky e in streaming su NOW, va in scena il Qatar Masters 2026, uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il torneo si disputerà sul percorso del Doha Golf Club, a Doha, in Qatar, e vedrà al via una nutrita rappresentanza azzurra. Saranno sette gli italiani in gara, pronti a confrontarsi con il field internazionale in quattro giornate di competizione.

Gli italiani in gara

A difendere i colori azzurri nel Qatar Masters ci saranno Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Andrea Pavan, Renato Paratore, Filippo Celli, Stefano Mazzoli e Gregorio De Leo.

Un gruppo ampio che testimonia la presenza costante dell’Italia sul DP World Tour e che cercherà di essere protagonista su un tracciato tecnico e impegnativo come quello di Doha.

La copertura televisiva

La squadra di Sky Sport seguirà l’evento con la telecronaca affidata ad Alessandro Lupi, Roberto Zappa e Marco Cogliati, garantendo una copertura completa del torneo per tutte le giornate di gara.

Programmazione Qatar Masters 2026 in TV

Giovedì 5 febbraio

  • Dalle 10.00 alle 15.00 – Sky Sport Golf

Venerdì 6 febbraio

  • Dalle 10.00 alle 15.00 – Sky Sport Golf

Sabato 7 febbraio

  • Dalle 10.30 alle 15.00 – Sky Sport Golf

Domenica 8 febbraio

  • Dalle 9.30 alle 14.30 – Sky Sport Golf

Change privacy settings
×