Sport in tv oggi giovedì 3 settembre: Giochi del Mediterraneo e US Open, Sportface su Prime Video e Samsung TV

L’ultima giornata dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e il secondo turno degli US Open sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di giovedì 3 settembre. Sportface TV e ItaliaTeam TV seguiranno in diretta l’atletica dalle 8.30 e la pallanuoto dalle 9.00, mentre in serata è prevista la Cerimonia di Chiusura della rassegna. Nel tennis spazio a Darderi, Musetti, Bellucci e Cobolli, mentre proseguono anche gli Europei di volley femminile e la Vuelta a España.

Si chiude oggi l’avventura dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. La tredicesima giornata sarà seguita da Rai Sport e RaiPlay, oltre che da ItaliaTeam TV e Sportface TV per due appuntamenti della mattinata: alle 8.30 spazio all’atletica e alle 9.00 alla pallanuoto. Alle 20.00, invece, Rai Sport e RaiPlay trasmetteranno la Cerimonia di Chiusura.

Nel pomeriggio riflettori sugli US Open, con quattro azzurri impegnati nel secondo turno del singolare: Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli. In programma anche la dodicesima tappa della Vuelta a España, i quarti degli Europei di volley femminile e due incontri di Coppa Italia.

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Sport in tv oggi, giovedì 3 settembre

07.30 – GOLF (DP World Tour) – Omega European Masters, primo giro: diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go e NOW.

08.30 – MULTISPORT (Giochi del Mediterraneo 2026) – Tredicesima giornata: diretta tv su Rai Sport HD dalle 8.30 alle 15.00 e dalle 19.40 alle 21.50; diretta streaming su RaiPlay nelle stesse fasce e su ItaliaTeam TV.

08.30 – ATLETICA (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV, con copertura anche Rai nell’ambito della programmazione della rassegna.

09.00 – PALLANUOTO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV, con copertura anche Rai nell’ambito della programmazione della rassegna.

09.34 – CICLISMO – Tour of Istanbul, prima tappa: non è prevista copertura tv o streaming.

10.00 – CANOA SLALOM (Coppa del Mondo di Vaires-sur-Marne) – Eliminatorie: diretta streaming sul canale YouTube Planet Canoe (Paddle Worldwide).

11.45 – CICLISMO – Tour of Britain, seconda tappa: diretta streaming su HBO Max e Discovery+.

11.52 – CICLISMO – ZLM Tour, seconda tappa: non è prevista copertura tv o streaming.

13.07 – CICLISMO – Vuelta a España, dodicesima tappa: diretta su Eurosport 1 HD e in streaming su DAZN, HBO Max e Discovery+.

15.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei) – Polonia-Paesi Bassi: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e DAZN 1; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN ed EuroVolley TV.

17.00 – TENNIS (US Open) – Secondo turno del singolare e primo turno del doppio: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix e Sky Sport 251, 252, 253 e 254; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW.

Tra gli italiani in campo:

Darderi-Svrcina , primo match alle ore 17.00.

, primo match alle ore 17.00. Musetti-Sweeny , secondo match del programma iniziato alle 17.00.

, secondo match del programma iniziato alle 17.00. Bellucci-Fritz , secondo match dalle 17.30 e non prima delle ore 19.00.

, secondo match dalle 17.30 e non prima delle ore 19.00. Cobolli-Schoolkate, terzo match del programma iniziato alle 17.00.

18.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei) – Germania-Turchia: diretta tv su Sky Sport Arena e DAZN 1; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN ed EuroVolley TV.

18.00 – CALCIO (Coppa Italia) – Palermo-Mantova: diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity.

20.00 – MULTISPORT (Giochi del Mediterraneo 2026) – Cerimonia di Chiusura: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

21.00 – CALCIO (Coppa Italia) – Cagliari-Verona: diretta tv su Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche giovedì 3 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono continuare a seguire il canale per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.