Sky Sport, calcio in tv dal 4 al 7 settembre: Serie A, Premier League e tutta la Serie C

Weekend ricchissimo su Sky e NOW: Roma-Atalanta, Bologna-Sassuolo e Udinese-Lazio per la Serie A, Arsenal-Chelsea in Premier, Schalke-Bayern in Bundesliga e tutte le 30 gare della terza giornata di Serie C. Spazio anche al calcio femminile.

Quattro giorni di grande calcio su Sky Sport e in streaming su NOW, da venerdì 4 a lunedì 7 settembre. Il palinsesto comprende la terza giornata di Serie A, l’intero turno della Serie C Sky Wifi, Premier League, Bundesliga, 2. Bundesliga e gli appuntamenti del calcio femminile con Women’s Super League e Serie A Women’s Cup.

Serie A, tre partite su Sky: Roma-Atalanta apre sabato sera

Per la terza giornata di Serie A 2026/2027 saranno tre le gare in co-esclusiva su Sky. Si comincia sabato 5 settembre alle 20.45 con Roma-Atalanta, seguita domenica alle 18 da Bologna-Sassuolo. Lunedì sera, sempre alle 20.45, chiuderà il programma Udinese-Lazio.

Sabato 5 settembre

Ore 20.45: Roma-Atalanta – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Domenica 6 settembre

Ore 18: Bologna-Sassuolo – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Lunedì 7 settembre

Ore 20.45: Udinese-Lazio – Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

Serie A Women’s Cup: Roma-Fiorentina e Juventus-Milan

Nel weekend spazio anche alla Serie A Women’s Cup. Sabato alle 17.30 andrà in scena Roma-Fiorentina, mentre domenica alle 12.30 sarà la volta di Juventus-Milan.

Sabato 5 settembre

Ore 17.30: Roma-Fiorentina – Sky Sport 251

Domenica 6 settembre

Ore 12.30: Juventus-Milan – Sky Sport Calcio.

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Premier League, domenica il big match Arsenal-Chelsea

La terza giornata di Premier League parte venerdì sera con Ipswich-Liverpool e propone sette gare complessivamente trasmesse da Sky. Tra gli appuntamenti principali spiccano Manchester City-Coventry, Everton-Manchester United e soprattutto il derby londinese Arsenal-Chelsea, domenica alle 17.30.

Venerdì 4 settembre

Ore 21: Ipswich-Liverpool – Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

Sabato 5 settembre

Ore 13.30: Newcastle-Bournemouth – Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

Ore 16: Manchester City-Coventry – Sky Sport Calcio

Ore 16: Nottingham Forest-Tottenham – Sky Sport 258

Ore 16: Brentford-Sunderland – Sky Sport 259

Ore 18.30: Hull City-Aston Villa – Sky Sport 258 e Sky Sport 4K

Domenica 6 settembre

Ore 15: Everton-Manchester United – Sky Sport Calcio

Ore 17.30: Arsenal-Chelsea – Sky Sport 253.

Bundesliga, sabato Schalke-Bayern Monaco

In Germania si disputa la seconda giornata di Bundesliga. Il programma Sky si apre venerdì con Stoccarda-Colonia e prosegue sabato con tre incontri, tra cui Schalke 04-Bayern Monaco. Domenica spazio ad Amburgo-Mainz e a Eintracht Francoforte-Augsburg, quest’ultima disponibile sul canale YouTube di Sky Sport.

Venerdì 4 settembre

Ore 20.30: Stoccarda-Colonia – Sky Sport 255

Sabato 5 settembre

Ore 15.30: Hoffenheim-Borussia Dortmund – Sky Sport 251

Ore 15.30: Werder Brema-Lipsia – Sky Sport 254

Ore 18.30: Schalke 04-Bayern Monaco – Sky Sport Calcio

Domenica 6 settembre

Ore 15.30: Amburgo-Mainz – Sky Sport 258

Ore 17.30: Eintracht Francoforte-Augsburg – canale YouTube Sky Sport.

2. Bundesliga: Hannover-Karlsruhe e Kaiserslautern-Darmstadt

Due gli appuntamenti della quarta giornata di 2. Bundesliga trasmessi nel weekend.

Venerdì 4 settembre

Ore 18.30: Hannover-Karlsruhe – Sky Sport Calcio

Sabato 5 settembre

Ore 13: Kaiserslautern-Darmstadt – Sky Sport 251.

Women’s Super League, venerdì London City-Manchester United

Parte anche la nuova stagione della Women’s Super League. Venerdì 4 settembre alle 20 Sky trasmetterà London City Lionesses-Manchester United su Sky Sport 256.

Serie C Sky Wifi, tutte le partite della terza giornata

Tra sabato 5 e lunedì 7 settembre va in scena anche la terza giornata della Serie C Sky Wifi 2026/2027. Su Sky e NOW saranno disponibili tutte le partite dei tre gironi.

Sabato 5 settembre, ore 18

Crotone-Barletta – Sky Sport 254

Campobasso-Gubbio – Sky Sport 255

Guidonia Montecelio 1937-Pianese – Sky Sport 256

Latina-Forlì – Sky Sport 257

Sabato 5 settembre, ore 21

Bari-Casarano – Sky Sport Mix e Sky Sport 254

Potenza-Monopoli – Sky Sport 255

Vis Pesaro-Ostiamare – Sky Sport 256

Giugliano-Sorrento – Sky Sport 257.

Domenica 6 settembre, ore 15

Salernitana-Cavese 1919 – Sky Sport 251

Sambenedettese-Spezia – Sky Sport 252

Perugia-Pineto – Sky Sport 253

Grosseto-Torres – Sky Sport 254

Giana Erminio-Dolomiti Bellunesi – Sky Sport 255

Albinoleffe-Carpi – Sky Sport 256

Domenica 6 settembre, ore 18

Pescara-Ravenna – Sky Sport 253

Juventus Next Gen-Pergolettese – Sky Sport 254

Reggiana-Vado – Sky Sport 255

Livorno-Atalanta U23 – Sky Sport 256

Altamura-Savoia – Sky Sport 257

Domenica 6 settembre, ore 21

Union Brescia-Desenzano – Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Foggia-Audace Cerignola – Sky Sport Mix e Sky Sport 253

Casertana-Scafatese – Sky Sport 254

Cittadella-Lumezzane – Sky Sport 255

Ospitaletto-Arzignano Valchiampo – Sky Sport 256.

Lunedì 7 settembre, ore 20.30

Catania-Cosenza – Sky Sport Arena e Sky Sport 252

Lunedì 7 settembre, ore 21

AZ Picerno-Inter U23 – Sky Sport Mix e Sky Sport 253

Trento-Lecco – Sky Sport 254

Alcione Milano-Treviso – Sky Sport 255

Renate-Novara – Sky Sport 256

Pro Vercelli-F. Caratese – Sky Sport 257.

Gli studi e gli approfondimenti di Sky Sport

La copertura della Serie A sarà accompagnata dagli studi di Friday Night, La Casa dello Sport, Campo Aperto, Saturday Night Sky, Sky Calcio Club e L’Originale, con pre e postpartita, collegamenti dagli stadi e approfondimenti per tutto il weekend.

Per il calcio internazionale torna invece La Casa dello Sport Internazionale, mentre dal lunedì al venerdì alle 14 è previsto Euroshow. Aggiornamenti continui saranno disponibili anche su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali.