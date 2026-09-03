Golf, Omega European Masters su Sky e NOW: otto italiani in gara a Crans-Montana

Da giovedì 3 a domenica 6 settembre il DP World Tour fa tappa in Svizzera. Molinari, Mazzoli, Migliozzi, Manassero, Laporta, Paratore, Celli e De Leo tra gli azzurri al via.

Nuovo appuntamento con il DP World Tour 2026 su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 3 a domenica 6 settembre va in scena in Svizzera l’Omega European Masters, ospitato dal Crans-sur-Sierre Golf Club di Crans-Montana.

Particolare attenzione alla numerosa rappresentanza italiana, con otto azzurri in gara: Edoardo Molinari, Stefano Mazzoli, Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Renato Paratore, Filippo Celli e Gregorio De Leo.

Omega European Masters, otto italiani al via

Il torneo riunirà alcuni dei protagonisti del circuito internazionale sui campi di Crans-Montana. L’Italia potrà contare su una pattuglia particolarmente ampia.

Al via ci saranno Edoardo Molinari, Stefano Mazzoli, Guido Migliozzi, Matteo Manassero, Francesco Laporta, Renato Paratore, Filippo Celli e Gregorio De Leo.

Diretta su Sky Sport Golf da giovedì a domenica

L’Omega European Masters sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.

La copertura inizierà giovedì 3 settembre dalle 13.30 con la prima giornata. Venerdì, sempre dalle 13.30, spazio al secondo giro, mentre sabato la diretta scatterà dalle 12.30. Domenica la fase conclusiva sarà proposta a partire dalle 12.

La telecronaca e il commento saranno affidati a Silvio Grappasonni, Claudio Viganò, Marco Cogliati e Fabrizio Radaelli.

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Omega European Masters, la programmazione su Sky e NOW

Giovedì 3 settembre – prima giornata

Dalle 13.30: telecronaca di Fabrizio Radaelli e commento di Silvio Grappasonni

Dalle 15: commento di Silvio Grappasonni e Claudio Viganò

Dalle 17: telecronaca di Fabrizio Radaelli e commento di Claudio Viganò

Venerdì 4 settembre – seconda giornata

Dalle 13.30: commento di Silvio Grappasonni e Claudio Viganò

Dalle 15.30: telecronaca di Fabrizio Radaelli e commento di Claudio Viganò

Dalle 17: telecronaca di Fabrizio Radaelli e commento di Silvio Grappasonni

Sabato 5 settembre – terza giornata

Dalle 12.30: commento di Silvio Grappasonni e Claudio Viganò

Dalle 14: commento di Silvio Grappasonni e Marco Cogliati

Dalle 15.30: commento di Marco Cogliati e Claudio Viganò

Domenica 6 settembre – quarta giornata

Dalle 12: commento di Silvio Grappasonni e Marco Cogliati

Dalle 13.30: commento di Silvio Grappasonni e Claudio Viganò

Dalle 15: commento di Marco Cogliati e Claudio Viganò

Golf anche su Sky Sport 24 e SkySport.it

La copertura dell’evento sarà accompagnata anche dagli aggiornamenti su Sky Sport 24, SkySport.it, Sky Sport Insider, App Sky Sport e dagli account social ufficiali di Sky Sport.