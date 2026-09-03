Mondiali basket femminile 2026, Italia su Sky e NOW: tutte le partite e gli orari

Dal 4 al 13 settembre il FIBA Women’s Basketball World Cup di Berlino. Le azzurre di Capobianco sfidano Cechia, USA e Cina nel girone D. Su Sky anche le migliori gare della prima fase e tutti i match dagli spareggi alle finali.

Il FIBA Women’s Basketball World Cup 2026 sarà protagonista su Sky e in streaming su NOW dal 4 al 13 settembre. Da Berlino saranno trasmesse in diretta tutte le partite dell’Italia, oltre a una selezione delle migliori sfide della fase a gironi e all’intero programma dagli spareggi fino alle finali.

Sono 16 le Nazionali in corsa per il titolo mondiale. La fase a gironi si svolgerà dal 4 al 7 settembre, seguita dagli spareggi l’8 e il 9, dai quarti il 10 settembre e infine da semifinali e finali il 12 e 13 settembre.

Italia nel girone D con Cechia, USA e Cina

La Nazionale guidata dal ct Andrea Capobianco è inserita nel girone D insieme a Cechia, Stati Uniti e Cina.

Il debutto delle azzurre è in programma venerdì 4 settembre alle 20.15 contro la Cechia. Domenica 6 settembre alle 20.45 sarà la volta della sfida agli USA, mentre lunedì 7, ancora alle 20.45, l’Italia affronterà la Cina.

Tutte e tre le partite saranno trasmesse su Sky Sport Basket, con studi dedicati prima e dopo gli incontri.

La formula del Mondiale

Al termine della prima fase, le prime classificate dei quattro gironi accederanno direttamente alla fase a eliminazione diretta. Le seconde e le terze dovranno invece passare dagli spareggi dell’8 e 9 settembre.

I quarti di finale si giocheranno il 10 settembre, le semifinali il 12 e le finali domenica 13 settembre.

Sky proporrà almeno due incontri al giorno durante la fase a gironi, mentre dagli spareggi in avanti saranno trasmesse tutte le partite.

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La squadra di Sky Sport Basket a Berlino

A raccontare le partite dell’Italia saranno Geri De Rosa in telecronaca e Chicca Macchi al commento tecnico. Giulia Cicchinè condurrà da Berlino gli studi pre e postpartita dedicati alle azzurre.

La squadra editoriale comprende inoltre Davide Fumagalli, Andrea Solaini e Giovanni Poggi, mentre Claudia Angiolini sarà inviata nella capitale tedesca.

Durante il Mondiale spazio anche agli approfondimenti su Sky Sport 24, con Gaia Accoto, oltre alle notizie e ai contenuti disponibili su SkySport.it, App Sky Sport e sui canali social ufficiali di Sky Sport e NOW.

Mondiali basket femminile 2026, il programma su Sky e NOW

Venerdì 4 settembre – Sky Sport Basket

Ore 14.15: USA-Cina

Ore 17.30: Belgio-Turchia

Ore 19.45: studio prepartita

Ore 20.15: Cechia-Italia

Ore 22.15: studio postpartita

Sabato 5 settembre – Sky Sport Basket

Ore 18: Germania-Giappone

Ore 20.45: Francia-Corea

Domenica 6 settembre – Sky Sport Basket

Ore 11.30: Turchia-Australia

Ore 14.30: Cina-Cechia

Ore 20.15: studio prepartita

Ore 20.45: Italia-USA

Ore 22.45: studio postpartita

Lunedì 7 settembre – Sky Sport Basket

Ore 11.30: Belgio-Australia

Ore 20.15: studio prepartita

Ore 20.45: Italia-Cina

Ore 22.45: studio postpartita

Lunedì 7 settembre – Sky Sport Mix

Ore 20.45: USA-Cechia

Martedì 8 settembre – Sky Sport Basket

Ore 16.30: primo spareggio

Ore 20: secondo spareggio

Mercoledì 9 settembre – Sky Sport Basket

Ore 16.30: terzo spareggio

Ore 20: quarto spareggio

Giovedì 10 settembre – Sky Sport Basket

Ore 12: quarto di finale

Ore 14.30: quarto di finale

Ore 18: quarto di finale

Ore 20.30: quarto di finale

Sabato 12 settembre – Sky Sport Basket

Ore 16.30: prima semifinale

Ore 20: seconda semifinale

Domenica 13 settembre – Sky Sport Basket

Ore 16.30: finale 3°/4° posto

Ore 20: finale 1°/2° posto

Copertura quotidiana da Berlino

Il racconto del Mondiale non si limiterà alle partite. Sky accompagnerà ogni giornata con collegamenti, interviste alle protagoniste azzurre, highlights e approfondimenti direttamente da Berlino, seguendo passo dopo passo il cammino dell’Italia nella rassegna iridata.