Vuelta 2026, torna la montagna: Mas difende la rossa sul durissimo arrivo di Calar Alto

La Vuelta a Espana 2026 torna a salire oggi, giovedì 3 settembre, con una dodicesima tappa che può lasciare un segno importante sulla classifica generale. Si parte da Vera e si arriva a Calar Alto dopo1 66,6 chilometri e oltre 4.500 metri di dislivello. Riflettori puntati soprattutto su Enric Mas, chiamato a difendere la maglia rossa e a provare ad allungare sui principali rivali.

Velefique e Calar Alato, finale durissimo

La giornata presenta difficoltà fin dai primi chilometri con Alto del Cabecico, Alto de Cobra e Collado Garcia. Il vero snodo, però, arriverà negli ultimi 44 km.

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Prima l’Alto de Velefique, 13,1 km al 7,2% con tratti in doppia cifra, poi la salita conclusiva verso Calar Alto, lunga 16,9 km al 5,6%. Due ascese che possono creare distacchi importanti e obbligare gli ultimi di classifica a scoprirsi.

Mas contro Roglic e Gall: Onley cerca seconda preziosi

Mas parte con i favori del pronostico, ma dovrà guardarsi soprattutto da Primoz Roglic e Felix Fall, indicati come i principali avversari nella lotta per la generale. Attenzione anche a Oscar Onley, che può provare a guadagnare terreno in ottica podio.

Tra gli outsider riducano Richard Carpaz e Mattias Skjelmose, entrambi potenzialmente pericolosi quando la strada sale. La partenza è prevista alle 13.07, con arrivo intorno alle 17.30. La tappa sarà disponibile in streaming su Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.