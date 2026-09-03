US Open, Berrettini si ferma al secondo turno: Navone rimonta e vince in quattro set

Si interrompe al secondo turno il cammino di Matteo Berrettini agli US Open 2026. Il romano viene sconfitto dall’argentino Mariano Navone con il punteggio di 3-6 6-3 6-4 7-6(4) dopo tre ore e 29 minuti. Navone, reduce dal successo su Novak Djokovic all’esordio, avanza così ai sedicesimi, dove affronterà Tomas Martin Etcheverry.

Berrettini parte bene, poi Navone cambia ritmo

Il match comincia nel migliore dei modi per l’italiano, che torva il break nel finale del primo set e chiude 6-3. Dal secondo parziale, però, Navone alza il livello: strappa il servizio nel sesto game e pareggia i conti.

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Nel terzo set l’argentino piazza subito il break e resiste ai tentativi di rimonta di Berrettini, che spreca diverse occasioni per rientrare. Navone conserva il vantaggio e si porta avanti due set a uno.

Tie break fatale: pesano i 77 errori gratuiti

Berrettini prova a reagire nel quarto set, recuperando immediatamente un break di svantaggio e trascinando la sfida al tie-break. Qui Navone parte meglio, scappa sul 4-1 e chiude 7-4 alla quarta occasione utile.

L’azzurro termina con 15 ave e 44 vincenti, ma paga soprattutto i 77 errori gratuiti, con i 37 dell’avversario. Numeri che raccontano una partita nella quale Berrettini ha avuto le armi per fare male, ma non la continuità necessaria per completare la rimonta.