Premier Padel 2026, Madrid P1 su Sky e NOW: finali domenica su Sky Sport Mix

Da venerdì 4 a domenica 6 settembre torna il grande padel internazionale alla Movistar Arena. Quarti e semifinali su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, domenica le due finali dalle 16.

Il Premier Padel 2026 riparte da Madrid. Dopo la pausa estiva, i migliori giocatori e le migliori giocatrici del circuito internazionale tornano in campo per il Madrid P1 Premier Padel, in programma da venerdì 4 a domenica 6 settembre alla Movistar Arena e trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Nel tabellone femminile si rinnova la sfida tra Triay-Brea, González-Josemaría e Ustero-Sanchez, mentre tra gli uomini prosegue il duello al vertice tra Tapia-Coello e Chingotto-Galán.

Madrid P1, venerdì i quarti di finale

La copertura televisiva inizierà venerdì 4 settembre dalle ore 9 con i quarti di finale, trasmessi su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix.

Le telecronache saranno affidate a Stefano De Grandis, Emiliano Pozzoni, Luis Ovando, Gustavo Spector e Lorenzo Cazzaniga.

Sabato le semifinali femminili e maschili

Sabato 5 settembre sarà la giornata delle semifinali. Si partirà alle 12 con il tabellone femminile, mentre dalle 16 toccherà alle semifinali maschili.

Anche in questo caso la diretta sarà disponibile su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, con il commento di Giuseppe Di Giovanni, Luis Ovando e Gianluigi Bagnulo.

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Domenica le finali su Sky Sport Mix

Il torneo si concluderà domenica 6 settembre. La finale femminile è in programma alle 16, mentre quella maschile scatterà alle 18.

Entrambe saranno trasmesse su Sky Sport Mix, con telecronaca affidata a Gianluigi Bagnulo e Nicolò Cotto.

Premier Padel Madrid P1, la programmazione su Sky e NOW

Venerdì 4 settembre

Dalle 9: quarti di finale – Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Sabato 5 settembre

Dalle 12: semifinali femminili – Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Dalle 16: semifinali maschili – Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Domenica 6 settembre

Ore 16: finale femminile – Sky Sport Mix

Ore 18: finale maschile – Sky Sport Mix