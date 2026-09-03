Diamond League, finali di Bruxelles su Sky e NOW: Tamberi, Diaz e Iapichino tra gli azzurri

Venerdì 4 e sabato 5 settembre il gran finale del massimo circuito internazionale di atletica. Diretta dalle 20 su Sky Sport Arena, in gara anche Fabbri e Dosso.

La Diamond League 2026 si prepara al gran finale di Bruxelles. Venerdì 4 e sabato 5 settembre andranno in scena le finali del massimo circuito internazionale di atletica leggera, trasmesse in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW a partire dalle ore 20.

Grande attenzione per la presenza di numerosi azzurri, pronti a giocarsi il titolo nelle rispettive specialità.

Tamberi, Diaz e Iapichino tra gli italiani in gara

Tra i protagonisti italiani ci sarà Gianmarco Tamberi, impegnato nel salto in alto, mentre Andy Diaz sarà al via nel salto triplo.

Nel salto in lungo femminile riflettori puntati su Larissa Iapichino. Nel getto del peso sarà invece in gara Leonardo Fabbri, reduce da una stagione di alto livello, mentre Zaynab Dosso sarà protagonista nei 100 metri.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Diamond League Bruxelles, due serate in diretta

La finale sarà distribuita su due giornate. Il Day 1 è in programma venerdì 4 settembre alle 20, mentre il Day 2 andrà in scena sabato 5 settembre, sempre dalle 20.

Entrambe le serate saranno trasmesse su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, con la telecronaca affidata a Nicola Roggero e Stefano Baldini.

La programmazione della Diamond League su Sky e NOW

Venerdì 4 settembre

Ore 20: Diamond League – Bruxelles Day 1

Sky Sport Arena

Telecronaca: Nicola Roggero e Stefano Baldini

Sabato 5 settembre

Ore 20: Diamond League – Bruxelles Day 2

Sky Sport Arena

Telecronaca: Nicola Roggero e Stefano Baldini

Atletica anche su Sky Sport 24 e SkySport.it

Il gran finale della Diamond League sarà seguito anche attraverso gli aggiornamenti su Sky Sport 24, SkySport.it, Sky Sport Insider, App Sky Sport e i canali social ufficiali di Sky Sport.