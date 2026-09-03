Giochi del Mediterraneo, ultimo atto a Taranto: Italia a caccia degli ultimi ori tra mezza maratona e pallanuoto

Ultima giornata di gare ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Il programma di giovedì 3 settembre sarà molto più risolto rispetto ai giorni precedenti, ma offrirà comunque appuntamenti importanti per l’Italia: in calendario le mezze maratone di atletica e soprattutto la finale per l’oro della pallanuoto maschile tra Italia e Montenegro. Gli azzurri proveranno così ad arricchire ulteriormente un medagliere già straordinario prima della cerimonia conclusiva.

Mezza maratona, Selvarolo e Settino aprono l’ultima giornata

La mattinata sarà dedicata all’atletica, con le due mezze maratone previste alle 8.30. Nella prova maschile l’Italia schiererà Pasquale Selvarolo, mentre tra le donne toccherà a Greta Settino.

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Saranno le ultime medaglie assegnate dall’atletica dopo diversi giorni nei quali la squadra italiana è stata protagonista tra pista, pedane e staffette. Per i due azzurri l’obiettivo sarà provare a chiudere la manifestazione con ultimo podio.

Italia-Montenegro vale l’oro

L’appuntamento più atteso sarà però quello con il Settebello, impegnato contro il Montenegro nella finale per la medaglia d’oro. Una sfida che rappresenterà di fatto l’ultimo grande evento agonistico dell’edizione pugliese.

L’Italia cercherà quindi di mettere il sigillo definitivo su una manifestazione vissuta da assoluta protagonista. Dopo quasi due settimane di competizioni, Taranto saluterà i Giochi con poche gare, ma con due occasioni pesanti per incrementare ancora il bottino azzurro e chiudere in bellezza davanti al pubblico di casa.