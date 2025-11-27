Sport in tv oggi (Giovedi 27 Novembre): in campo Europa League e Conference, anche tanto basket
Ecco lo sport in tv oggi con alcune italiane impegnate direttamente nelle sfide di Europa League e Conference, ma anche altri sport.
Dopo gli impegni di Champions League oggi le squadre italiane scenderanno in campo tra Europa League e Conference con Roma, Bologna e Fiorentina protagoniste della giornata. Osservando lo sport in tv in campo anche le finali dei Mondiali Under 17, Italia in campo contro il Brasile e poi la finale per il 1 posto. Sfide interessanti anche per quel che riguarda il basket e la pallavolo.
Sport in tv, ecco tutti gli appuntamenti di oggi
Tanti appuntamenti oggi vedendo lo sport in tv e sfide già molto delicate ad esempio in Europa League e Conference. La Roma, capolista in serie A, non può sbagliare e quest’oggi affronterà il Midtylland per provare a blindare almeno i Playoff della competizione. Inizia anche il cammino per i Mondiali dell’Italbasket che nelle qualificazioni affronterà l’Islanda. Ecco tutti gli impegni odierni:
8.00 Curling femminile, Europei: Italia-Cechia – Rai Play Sport 1, The Curling Channel
8.00 Curling femminile, Europei: Scozia-Germania, Turchia-Lituania, Svizzera-Norvegia Svezia-Danimarca – The Curling Channel
11.00 Calcio a 5 femminile, Mondiali: Gruppo A, Polonia-Marocco – FIFA+
13.00 Curling, Europei: Italia-Scozia – Rai Play Sport 1, The Curling Channel, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
13.00 Curling, Europei: Cechia-Danimarca, Austria-Svezia, Germania-Polonia, Svizzera-Norvegia – The Curling Channel
13.30 Calcio, Mondiali Under 17: finale 3° posto, Italia-Brasile – Rai Sport HD, Rai Play, FIFA+
13.30 Calcio a 5 femminile, Mondiali: Gruppo A, Argentina-Filippine – FIFA+
17.00 Calcio, Mondiali Under 17: finale 1° posto, Austria-Portogallo – FIFA+
18.00 Curling femminile, Europei: semifinali – The Curling Channel, una delle due anche su Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN
18.00 Basket femminile, EuroCup: Sepsi-Sesto S. Giovannni – YouTube FIBA
18.00 Pallamano femminile, Mondiali: Angola-Kazakistan, Brasile-Cuba, Romania-Croazia, Svizzera-Iran – Nessuna copertura tv/streaming
18.30 Volley femminile, CEV Cup: Vasas Obuda-Chieri – EuroVolley TV
18.45 Calcio, Europa League/Conference League: Diretta Gol – Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW, Sky Go
18.45 Calcio, Europa League: Roma-Midtjylland – Sky Sport Uno , Sky Sport 4k, Sky Sport 252, NOW, Sky Go
18.45 Calcio, Europa League: Aston Villa-Young Boys – Sky Sport Max, Sky Sport 253 in streaming su NOW e Sky Go
18.45 Calcio, Europa League: Viktoria Plzen-Friburgo – Sky Sport Mix, Sky Sport 254, NOW, Sky Go
18.45 Calcio, Europa League: Porto-Nizza – Sky Sport 255, NOW, Sky Go
19.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Copper Mountain: SuperG maschile – Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
20.00 Volley femminile, Champions League: Scandicci-Alba Blaj – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, EuroVolley TV, DAZN
20.00 Basket, Qualificazioni Mondiali basket 2027: Italia-Islanda – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN
20.30 Basket femminile, EuroCup: Sassari-Brno – YouTube FIBA
20.30 Pallamano femminile, Mondiali: Danimarca-Giappone, Norvegia-Corea del Sud, Svezia-Cechia, Ungheria-Senegal – Nessuna copertura tv/streaming
21.00 Calcio, Europa League/Conference League: Diretta Gol – Sky Sport Max, Sky Sport 251, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Europa League: Bologna-Salisburgo – Sky Sport Uno , Sky Sport 4k, Sky Sport 252, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Conference League: Fiorentina-AEK Atene – Sky Sport Calcio, Sky Sport 253, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Europa League: Nottingham Forest-Malmo – Sky Sport Mix, Sky Sport 254, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Europa League: Maccabi Tel Aviv-Lione – Sky Sport 255, NOW, Sky Go
21.00 Calcio, Europa League: Rangers-Braga – TV8 HD, Sky Sport 256, tv8.it, NOW, Sky Go