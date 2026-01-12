Atletica, Succo da record: primato dopo 27 anni

Una giovane stella brilla in Italia: Alessia Succo firma il record italiano a 16 anni sugli ostacoli assoluti. Siamo di fronte a un talento generazionale

Una giovanissima classe 2009 è pronta a stupire l’Italia e polverizzare primato dopo primato. Il suo nome va sottolineato e impresso nella mente di tutti gli appassionati: Alessia Succo ha già dimostrato di avere qualcosa di speciale, quella scintilla che è propria solo dei campioni, quelli veri.

A 16 anni (si tratta di una nata a febbraio 2009), ha fatto il suo debutto sugli ostacoli assoluti – le barriere da 84 centimetri – che si incontrato nelle gare femminili sui 60 e 100 metri. A Bra, in Piemonte, c’erano grandi aspettative, ma Succo è riuscita anche a superarle.

Infatti, è riuscita a fermare il cronometro su un incredibile tempo di 8.26, firmando il nuovo record italiano Under 18. Pensate che nessuno ci riusciva da ben 27 anni, quando era stata la volta di Manuela Bosco. Di fatto, la giovanissima atleta ha scritto la storia dell’atletica femminile e la sensazione è che sia solo il primo passo di una carriera straordinaria.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La meraviglia di Succo: chi è e i suoi record

Succo ha anche sfiorato il primato Under 20, dato che è arrivata a soli quattro centesimi dal record juniores di Elisa Maria Di Lazzaro nel 2017, che si è fermata a 8.22 nel 2017.

L’atleta classe 2009 non è nuova a record di questo tipo: aveva conquistato il bronzo sui 100 hs agli Europei Under 20 e aveva portato a casa l’oro agli EYOF nelle competizioni della scorsa estate. Lo scorso febbraio è riuscita a firmare anche il record del mondo Under 18 sugli ostacoli giovanili da 76 cm, fermando il cronometro a 8.07.

A Bra ha scritto un’altra pagina di una carriera che si preannuncia straordinaria e che potrebbe portare in dote grandissime soddisfazioni a tinte azzurre, soprattutto in gare di portata internazionale.