Spalletti nei guai, così l’affare sfuma: c’è di mezzo la Premier

Luciano Spalletti e la Juventus stanno compiendo un ottimo lavoro nel corso di questa stagione, anche se presto le cose potrebbero mettersi male.

Il fatto che la Juventus e Luciano Spalletti stiano compiendo davvero un ottimo lavoro dal punto di vista dei risultati ottenuti e raggiunti fino a questo momento è assolutamente fuori discussione.

Il tecnico toscano, arrivato a stagione in corso dopo l’esonero di Igor Tudor, sembra che stia riuscendo a dare una certa identità alla propria squadra, che punta fortemente a rimanere aggrappata quantomento alla qualificazione alla prossima Champions League. Per tornare a vicnere trofei importanti, però, la bontà del lavoro dell’allenatore e dello staff tecnico potrebbe non essere sufficiente.

Proprio per questa ragione, la dirigenza juventina vorrebbe regalare all’allenatore ex Inter innesti importanti da aggiungere alla rosa dei bianconeri. Per quanto, nelle ultime ore, stia prendendo piede quella che potremmo considerare una difficoltà davvero di non poco conto.

Spalletti-Juventus, va in malora tutto quanto: il motivo

Douglas Luiz potrebbe non rimanere in Premier League. In prestito al Nottingham Forest, in un affare che prevede il diritto di riscatto fissato a 28,3 milioni di euro dopo un prestito pagato di tre milioni, il centrocampista anche nel corso di questa stagione appare sostanzialmente in difficoltà a dimostrare il suo reale valore. E ciò potrebbe essere decisivo in negativo per la riuscita della cessione definitiva. Per incassare questa cifra, infatti, i bianconeri potrebbero farlo soltanto nell’eventualità in cui il calciatore di proprietà della Vecchia Signora disputi 15 partite da almeno 45 minuti, non di certo di meno.

Qualcosa che però al momento sembra veramente molto difficile che possa accadere. Sono soltanto cinque le partite giocate mettendo da parte almeno un tempo di gioco, e manca soltanto metà stagione al termine del campionato. Oltre alle difficoltà di riscatto del giocatore, qualora non giocasse ulteriori match, il rischio sarebbe quello di vedere il suo valore svalutato ulteriormente nei prossimi mesi. I bianconeri, se qualcosa non cambia in fretta, sarebbero disposti a interrompere il prestito già a gennaio per cercare un’altra sistemazione a Douglas Luiz, magari l’Aston Villa dove il brasiliano ha già giocato in passato.

Tutto questo, per cercare di racimolare più soldi possibili dalla cessione di una delle più grandi delusioni della campagna acquisti di due estati fa. Se il club torinese non riuscisse a vendere Douglas Luiz come si deve, sarebbe molto limitato anche dal punto di vista degli acquisti futuri, rendendo la dirigenza capitanata da Comolli assai meno agibile sul mercato rispetto a quello che potrebbe essere con trenta milioni in più messi da parte attraverso la cessione a titolo definitivo del centrocampista.