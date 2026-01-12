Sport in tv oggi, 12 gennaio: Australian Open, Serie A e basket

Tennis protagonista tra Australian Open e Hobart, serata ricca con Serie A, basket e pallanuoto. Tutti gli eventi da seguire in diretta tv e streaming.

La settimana sportiva si apre con un lunedì meno affollato rispetto al weekend appena concluso, ma comunque ricco di appuntamenti interessanti, soprattutto per gli appassionati italiani. Oggi, lunedì 12 gennaio, il tennis è al centro della scena con l’avvio delle qualificazioni degli Australian Open 2026 a Melbourne e con il debutto di Elisabetta Cocciaretto nel main draw del WTA 250 di Hobart.

Tennis: via agli Australian Open e Cocciaretto a Hobart

In Australia scatta ufficialmente la corsa verso il tabellone principale del primo Slam stagionale. Sei azzurri, tre uomini e tre donne, scendono subito in campo nelle qualificazioni, con l’obiettivo di conquistare un posto nel main draw. Attenzione anche al torneo di Hobart, dove Elisabetta Cocciaretto affronta al primo turno la giapponese Ayano Shimizu, entrambe reduci dal percorso di qualificazione.

Motori e sport acquatici

Prosegue il Rally Dakar in Arabia Saudita con l’ottava tappa, una delle più dure e attese della Maratona nel Deserto. In Europa, invece, Belgrado ospita nuove partite della fase a gironi degli Europei maschili di pallanuoto, con quattro incontri in programma nel corso della giornata.

Serata di grande sport tra calcio e basket

Il prime time offre appuntamenti di rilievo nei principali campionati italiani. In Serie A spazio ai due posticipi Genoa-Cagliari e Juventus-Cremonese, mentre nel basket va in scena la sfida di cartello tra Napoli e Olimpia Milano. Da seguire anche l’ultima gara stagionale della Coppa del Mondo di aerials nello sci freestyle.

Calendario sport in tv – Lunedì 12 gennaio

Tennis

00.00 Australian Open, qualificazioni primo turno – Streaming

01.00 ATP Auckland, primo turno – Tv e streaming

01.00 WTA Hobart, primo turno (Cocciaretto-Shimizu) – Tv e streaming

01.30 WTA Adelaide, primo turno – Tv e streaming

05.00 ATP Adelaide, primo turno – Tv e streaming

Football americano

02.20 NFL: New England Patriots-Los Angeles Chargers – Streaming

Motori

05.00 Rally Dakar, ottava tappa – Sintesi serale

Pallanuoto

12.45 Europei: Malta-Francia – Streaming

15.15 Europei: Ungheria-Montenegro – Streaming

18.00 Europei: Olanda-Israele – Streaming

20.30 Europei: Spagna-Serbia – Streaming

Calcio

18.30 Serie A: Genoa-Cagliari – Streaming

20.45 Serie A: Juventus-Cremonese – Tv e streaming

20.45 FA Cup: Liverpool-Barnsley – Streaming

21.00 Liga: Siviglia-Celta Vigo – Streaming

Basket

18.45 Serie A: Napoli-Olimpia Milano – Tv e streaming

Sci freestyle