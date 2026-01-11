Svolta Juve, cessione da 40 milioni: così il mercato può decollare

Con la cessione da 40 milioni il mercato di gennaio della Juventus cambia completamente: ora Comolli può davvero regalare a Spalletti i rinforzi richiesti.

Quasi sicuramente la Juve scenderà in campo lunedì sera contro la Cremonese senza nessun nuovo acquisto. Tuttavia Spalletti si augura che la prossima sia davvero la settimana decisiva per avere a disposizione i rinforzi richiesti: il tecnico di Certaldo spera soprattutto nella definizione dell’affare Chiesa, anche se il Liverpool vorrebbe una cessione a titolo definitivo (mentre la Juve spinge per il prestito).

In più l’ex CT azzurro ha chiesto a Comolli un regista di spessore: l’amministratore delegato della Juventus si sta muovendo anche in questa direzione, cercando di individuare il profilo ideale per il gioco di Spalletti senza dover spendere una cifra troppo elevata. Ecco perché la dirigenza bianconera, in caso di offerte per qualcuno dei giocatori che non stanno brillando, sarebbe disposta a sedersi al tavolo delle trattative.

Una cessione già in questo calciomercato invernale potrebbe infatti finanziare i colpi in entrata. Un aiuto potrebbe arrivare dalla Turchia: stando a quanto affermato da Fanatik, in particolare dall’esperto di mercato Caner Isbegendiren, il Fenerbahce avrebbe messo gli occhi su uno dei centravanti della Juve e sarebbe pronto a tirare fuori una somma considerevole per averlo subito.

Svolta Juve, in arrivo 40 milioni: Comolli mette a segno il doppio colpo

Il giocatore in questione è Lois Openda, attaccante belga che in questi primi mesi alla Juventus non ha avuto il rendimento che i tifosi si aspettavano. Arrivato la scorsa estate in prestito dal Lipsia, con obbligo di riscatto da 40,6 milioni che scatterebbe in caso di arrivo dei bianconeri nei primi dieci posti della classifica (quindi scontato), Openda non ha mai davvero convinto: solo 2 reti in 21 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, davvero troppo poco per un attaccante pagato a così caro prezzo.

L’interesse del Fenerbahce può però aprire nuovi scenari, sia per la Juve che per Openda. Il club di Istanbul, alla ricerca di centravanti di livello, starebbe infatti pensando di fare un’offerta da 40 milioni al Lipsia per avere fin da subito il bomber belga. I turchi hanno già messo a segno il colpo Guendouzi e non vogliono fermarsi qui: il tecnico Domenico Tedesco ha chiesto un rinforzo anche in attacco e Openda è uno dei nomi che trova maggiore gradimento.

Se la Juve riuscisse davvero a risparmiare i 40 milioni di euro del riscatto obbligatorio di Openda il mercato di gennaio svolterebbe subito: con questi soldi Comolli porterebbe immediatamente a Torino quei giocatori – Chiesa e Diego Rodriguez – che dovrebbero consentire ai bianconeri di recitare un ruolo da protagonisti nella seconda parte di stagione.