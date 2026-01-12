Mei (Pres. Fidal): “Sosterremo Jacobs. Olimpiadi? Prima vinca gli Europei”

Stefano Mei ha chiarito la situazione relativa Marcell Jacobs e il sostegno della Federazione: i prossimi passi e gli obiettivi in cantiere

La corsa per l’oro di Marcell Jacobs è stata fulminante, impetuosa e storica. Ma non è facile confermarsi a certi livelli, soprattutto non è semplice farlo se devi essere sempre tra i migliori al mondo. Ora, però, il 31enne azzurro, nato in Texas, è pronto a partire con la solita ambizione e la voglia di regalare nuove pagine di storia con la bandiera tricolore sulla schiena. Insieme alla Fidal.

Nelle scorse settimane, se n’è parlato tanto dopo la scelta di non inserirlo tra gli atleti d’élite. “Non è stato per farlo smettere, magari per risparmiare”, ha detto Stefano Mei – Presidente Fidal – ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’.

I due si sono sentiti telefonicamente e la Federazione ha rinnovato il sostegno a uno dei più importanti atleti azzurri nell’ultimo decennio. “Torneremo a lavorare insieme. Appena tornerà dagli Stati Uniti ci vedremo e capiremo insieme come poterlo supportare”, ha chiarito Mei. “Marcell sarà messo nelle condizioni migliori per vincere”.

L’anno orribile di Jacobs e i nuovi obiettivi: gli Europei prima di Los Angeles

Jacobs ha già messo l’asticella il più in alto possibile, puntando direttamente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Prima, però, ci sono altri step che vanno onorati al meglio e in cui il re dei 100 metri piani punta a essere subito protagonista.

“Fossi in lui proverei prima a rivincere gli Europei. È chiaro che non è l’Olimpiade, ma è un altro traguardo prestigioso per il suo medagliere”, ha annunciato Mei.

Ad ogni modo, il punto più importante è stato chiarito: si va avanti insieme e con il massimo sostegno per tornare a vincere. E che l’inno italiano continui a risuonare sui palcoscenici più importanti dell’atletica nel mondo.