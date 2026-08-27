Sport in tv oggi giovedì 27 agosto: Giochi del Mediterraneo e Diamond League, Sportface su Prime Video e Samsung TV

I Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 e il playoff di Conference League tra Hapoel Tel Aviv e Atalanta sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di giovedì 27 agosto. Sulla piattaforma Sportface TV spazio alla rassegna mediterranea con tiro con l’arco, tennistavolo, Skeet Mixed Team e Italia-Marocco di calcio femminile. Da seguire anche la Diamond League di Zurigo, la Vuelta a España, i Mondiali di canottaggio e canoa velocità e le qualificazioni degli US Open. Ricco anche il palinsesto di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

I Giochi del Mediterraneo 2026 restano al centro della giornata sportiva. Oltre alla copertura di Rai Sport, RaiPlay e ItaliaTeam TV, Sportface TV propone diversi appuntamenti della rassegna: si comincia alle 9.00 con il tiro con l’arco, per proseguire con il tennistavolo alle 13.15, lo Skeet Mixed Team alle 15.30 e la partita di calcio femminile tra Italia e Marocco alle 21.00. Su ItaliaTeam TV sono previste in esclusiva anche le finali di pugilato e la sessione serale del nuoto pinnato.

Nel pomeriggio spazio alla Vuelta a España, ai Mondiali di canottaggio e a quelli di mountain bike, mentre dalle 17.00 si giocano gli incontri decisivi delle qualificazioni degli US Open. La serata propone la Diamond League di Zurigo e il ritorno dell’Atalanta sulla scena europea.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sport in tv oggi, giovedì 27 agosto

02.00 – PENTATHLON (Mondiali) – Qualificazioni maschili e femminili: non è prevista copertura tv o streaming.

09.00 – CANOA VELOCITÀ (Mondiali) – Batterie e semifinali: diretta streaming sul canale YouTube Paddle Worldwide.

09.00 – TIRO CON L’ARCO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV, Canale 3.

09.15 – MULTISPORT (Giochi del Mediterraneo 2026) – Diretta tv su Rai Sport HD dalle 13.30 alle 14.00, dalle 14.45 alle 15.20 e dalle 22.00 alle 23.00; diretta streaming su RaiPlay nelle stesse finestre e su RaiPlay Sport 1 dalle 17.00 alle 23.00. Copertura anche sui canali di ItaliaTeam TV.

13.00 – PUGILATO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Finali: esclusiva ItaliaTeam TV, Canale 1.

13.05 – CANOTTAGGIO (Mondiali) – Batterie e Finali B/C: diretta streaming su worldrowing.com.

13.11 – CICLISMO – Vuelta a España, sesta tappa: diretta dalle ore 14.45 su Eurosport 1 HD e in streaming su DAZN, HBO Max e Discovery+.

13.15 – TENNISTAVOLO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Gara a squadre, quarti di finale: diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV, Canale 4.

13.30 – VOLLEY FEMMINILE (Europei) – Paesi Bassi-Belgio: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW ed EuroVolley TV.

14.00 – CANOA VELOCITÀ (Mondiali) – Batterie e semifinali: diretta streaming sul canale YouTube Paddle Worldwide.

14.00 – VELA (Mondiali ILCA7) – Regate: non è prevista copertura tv o streaming.

14.00 – TIRO CON L’ARCO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Nuova finestra di gara su ItaliaTeam TV, Canale 3.

15.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei) – Polonia-Germania: diretta streaming su DAZN ed EuroVolley TV.

15.25 – CANOTTAGGIO (Mondiali) – Semifinali e Finali A: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay e worldrowing.com.

15.30 – TIRO A VOLO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Skeet Mixed Team: diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV, Canale 2.

16.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei) – Croazia-Montenegro: diretta streaming su EuroVolley TV.

16.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei) – Ucraina-Serbia: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW ed EuroVolley TV.

16.30 – VOLLEY FEMMINILE (Europei) – Portogallo-Romania: diretta streaming su EuroVolley TV.

17.00 – BASKET FEMMINILE (amichevole) – Francia-Italia: non è prevista copertura tv o streaming.

17.00 – TENNIS (US Open) – Terzo turno delle qualificazioni: diretta tv su SuperTennis HD; diretta streaming su SuperTenniX.

Nel programma:

Guerrieri-Dougaz , primo match alle ore 17.00.

, primo match alle ore 17.00. Stefanini-Pareja , primo match alle ore 17.00.

, primo match alle ore 17.00. Passaro-Mochizuki , secondo match dalle ore 17.00.

, secondo match dalle ore 17.00. Cinà-Bu, terzo match dalle ore 17.00.

17.45 – MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Short track Elite femminile: diretta su Eurosport 1 HD e in streaming su DAZN, HBO Max e Discovery+.

18.00 – TENNIS – Sorteggio degli US Open: non è prevista copertura tv o streaming.

18.00 – NUOTO PINNATO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Sessione serale: esclusiva ItaliaTeam TV, Canale 2.

18.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei) – Lettonia-Ungheria: diretta streaming su EuroVolley TV.

18.27 – ATLETICA (Diamond League) – Meeting di Zurigo: diretta tv dalle ore 20.00 su Rai Sport HD e Sky Sport Arena; diretta streaming su RaiPlay Sport 3, Sky Go e NOW.

18.30 – MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Short track Elite maschile: diretta su Eurosport 1 HD e in streaming su DAZN, HBO Max e Discovery+.

18.45 – PUGILATO (Giochi del Mediterraneo 2026) – Finali: esclusiva ItaliaTeam TV, Canale 1.

19.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei) – Svezia-Francia: diretta streaming su DAZN ed EuroVolley TV.

19.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei) – Cechia-Bulgaria: diretta streaming su EuroVolley TV.

20.00 – CALCIO (Conference League, playoff) – Hapoel Tel Aviv-Atalanta: diretta tv su TV8 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

20.00 – TENNIS – ATP Winston-Salem, quarti di finale: diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

21.00 – CALCIO FEMMINILE (Giochi del Mediterraneo 2026) – Italia-Marocco, girone unico: diretta su Sportface TV e ItaliaTeam TV, Canale 3.

23.00 – TENNIS – WTA Monterrey, quarti di finale: diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis; diretta streaming su SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Prosegue anche giovedì 27 agosto la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV, con atletica, arrampicata, scherma, ginnastica, approfondimenti, podcast e contenuti dedicati ai Giochi del Mediterraneo distribuiti lungo l’intera giornata.

00.31.57 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

00.41.59 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

00.52.34 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

01.08.12 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

01.35.16 – Campionati di Società Assoluti di atletica – Finale Oro 2026 – Day 1

07.26.19 – 2ª Coppa Italia – Arrampicata Lead – Finali – Varese 2026

08.48.29 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

09.05.43 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

09.14.46 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

09.31.33 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Acquila e Valentina Rodini

09.47.03 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

10.02.41 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

10.12.43 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

10.48.53 – INSIDE – Alice Bellandi (Judo)

11.10.12 – INSIDE – Andrea Conti | Innovazione, lavoro e mentalità

11.27.48 – INSIDE – Milano Cortina – Davide Battistella, presidente FASI

11.43.15 – INSIDE – Milano Cortina – Andrea Facci, presidente FGI

11.57.23 – Old But Gold – Episodio 1

12.20.41 – Old But Gold – Episodio 2

12.40.37 – Old But Gold – Episodio 3

13.03.44 – Meeting Lucca 2026

14.27.01 – 1ª Tappa – Arrampicata Sportiva – Coppa Italia Speed Brughero 2026 – Finali

15.32.55 – Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di scherma – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026 – Day 8

18.09.09 – Sport is My Life – Ginnastica Ritmica – Ep 4

18.32.23 – Mediterranean Games – Sea Unites Us All | Episode 6 – Where the Future Begins

19.00.24 – FIG Apparatus World Cup di ginnastica artistica – Osijek 2026 – Day 1

23.25.34 – INSIDE – Milano Cortina – Davide Battistella, presidente FASI

23.41.01 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

23.50.04 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro