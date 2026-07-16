Sport in tv oggi giovedì 16 luglio: Tour de France e Italia-Belgio, Sportface su Prime Video e Samsung TV

La dodicesima tappa del Tour de France e la sfida tra Italia e Belgio nella Nations League di volley tra gli appuntamenti principali della giornata. Spazio anche al primo giro del The Open, agli Europei U18 di atletica e ai tornei di tennis. Su Volare TV la cerimonia di chiusura dell’EuroGym 2026, mentre il Giro della Valle d’Aosta sarà in diretta su Sportface TV. Ricca programmazione anche sul canale Sportface TV disponibile su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Giornata particolarmente ricca quella di giovedì 16 luglio, con eventi in programma fin dalle prime ore del mattino. Il ciclismo propone la dodicesima tappa del Tour de France, mentre l’Italia del volley affronta il Belgio nella Nations League. Riflettori puntati anche sul golf con il primo giro del The Open Championship e sull’atletica con la doppia sessione degli Europei U18 di Rieti.

Non manca il tennis, con gli incontri dei tornei ATP di Gstaad, Bastad e Umago e dei WTA di Iasi e Atene. La programmazione comprende inoltre badminton, pallanuoto, lacrosse e gli altri incontri della Nations League di volley.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sport in tv oggi, giovedì 16 luglio

03.00 – BADMINTON (BWF World Tour) – Japan Open: diretta streaming su BWF TV.

03.00 – VOLLEY (Nations League) – USA-Cina: diretta streaming su VBTV.

03.30 – CICLISMO – Tour of Magnificent Qinghai, sesta tappa Gonghe-Gangcha: non è prevista diretta tv o streaming.

08.00 – GOLF – The Open Championship, primo giro: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go e NOW.

08.30 – VOLLEY (Nations League) – Italia-Belgio: diretta tv su DAZN 1; diretta streaming su VBTV e DAZN.

08.30 – ATLETICA – Europei U18 a Rieti, sessione mattutina: diretta streaming su Eurovision Sport.

10.30 – TENNIS – ATP 250 Gstaad, ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, in alternanza con gli altri tornei della settimana, e su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

10.40 – PALLANUOTO FEMMINILE (amichevole) – Italia-Cina: non è prevista diretta tv o streaming.

11.00 – TENNIS – ATP 250 Bastad, ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, in alternanza con gli altri tornei della settimana, e su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Pellegrino-Rublev sarà il secondo match a partire dalle ore 11.00.

12.00 – TENNIS – WTA 250 Iasi, ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, in alternanza con gli altri tornei della settimana, su Sky Sport Plus e su SuperTennis, in alternanza con il WTA 250 di Atene; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX.

12.20 – VOLLEY (Nations League) – Giappone-Canada: diretta streaming su VBTV.

13.40 – CICLISMO – Tour de France, dodicesima tappa Circuito Magny-Cours-Chalon-sur-Saône: diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.45; diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, HBO Max e DAZN; diretta streaming su RaiPlay dalle ore 14.45.

13.50 – CICLISMO FEMMINILE – Baloise Ladies Tour, prima tappa Oostende-Knokke-Heist: non è prevista diretta tv o streaming.

15.00 – GOLF – Corales Championship, primo giro: diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, HBO Max e DAZN dalle ore 18.00.

15.30 – ATLETICA – Europei U18 a Rieti, sessione pomeridiana e serale: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

16.00 – TENNIS – ATP 250 Umago, quarti di finale: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, in alternanza con gli altri tornei della settimana, e su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Arnaldi-Dzumhur sarà il secondo match a partire dalle ore 16.00.

16.30 – TENNIS – WTA 250 Atene, ottavi di finale: diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix, in alternanza con gli altri tornei della settimana, su Sky Sport Plus e su SuperTennis, in alternanza con il WTA 250 di Iasi; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv e SuperTenniX. Tona-Tauson sarà il terzo match a partire dalle ore 16.30.

16.30 – VOLLEY (Nations League) – Iran-Germania: diretta streaming su VBTV.

16.30 – LACROSSE (Mondiali femminili di seconda divisione, semifinali) – Italia-Nuova Zelanda: diretta streaming su WL TV.

20.00 – VOLLEY (Nations League) – Serbia-Ucraina: diretta streaming su VBTV.

23.00 – VOLLEY (Nations League) – Cina-Francia: diretta streaming su VBTV.

EuroGym su Volare TV e Giro della Valle d’Aosta su Sportface TV

Doppio appuntamento in diretta sulla piattaforma OTT di Sportface TV. Alle 14.00 spazio al ciclismo con il Giro della Valle d’Aosta 2026, trasmesso su Sportface TV.

Alle 17.00, invece, su Volare TV, il canale dedicato alla ginnastica, sarà possibile seguire in diretta la cerimonia di chiusura dell’EuroGym 2026, evento internazionale in programma a Pistoia.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Di seguito il palinsesto di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV per giovedì 16 luglio.

00.13.03 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

00.23.05 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 3

00.33.40 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

00.49.17 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 5

01.16.19 – Campionati di Società Assoluti di Atletica – Finale Oro 2026 – Day 1

07.07.22 – Seconda Coppa Italia di Arrampicata Lead – Finali – Varese 2026

08.29.27 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi

08.46.41 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

08.55.43 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

09.12.28 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Vito Dell’Aquila e Valentina Rodini

09.27.57 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 1

09.43.34 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 4

09.53.36 – Arigatò-NI – Atleti in Salsa Podcast – Episodio 2

10.29.45 – INSIDE – Alice Bellandi

10.51.03 – INSIDE – Andrea Conti | Innovazione, lavoro e mentalità

11.08.38 – INSIDE – Milano Cortina – Davide Battistella, presidente FASI

11.24.04 – INSIDE – Milano Cortina – Andrea Facci, presidente FGI

11.38.11 – Old But Gold – Episodio 1

12.01.29 – Old But Gold – Episodio 2

12.21.24 – Old But Gold – Episodio 3

12.44.30 – Meeting Lucca 2026

14.07.41 – Prima tappa di Coppa Italia di Arrampicata Sportiva Speed – Finali – Brugherio 2026

15.13.32 – Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” di scherma – Trofeo Kinder Joy of Moving 2026 – Day 8

17.49.37 – Terza prova di Serie A di ginnastica artistica 2026

23.21.14 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Alberta Santuccio e Giulia Rizzi

23.30.16 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

23.47.01 – Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks – Gabriele Rossetti e Diana Bacosi