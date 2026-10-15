Sport in tv oggi giovedì 15 ottobre: Paolini a Wuhan e Italia-Argentina ai Mondiali di hockey, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Jasmine Paolini negli ottavi di finale del WTA di Wuhan e Italia-Argentina nei quarti dei Mondiali di hockey su pista sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di giovedì 15 ottobre. Spazio anche alla seconda giornata dei Mondiali di ciclismo su pista, alla Coppa del Mondo di nuoto ad Astana e al grande basket europeo. In serata tornano Europa e Conference League con Milan, Juventus e Atalanta impegnate, mentre l’Olimpia Milano affronta Dubai in Eurolega.

Il tennis apre la giornata alle 5.00 con il WTA di Wuhan e l’attesa sfida tra Jasmine Paolini e Sonay Kartal, terzo match sul Court 1. Dalle 8.30 spazio anche ai quarti dell’ATP di Shanghai, con Gea-Davidovich Fokina e, non prima delle 12.00, Zverev-De Minaur.

Alle 16.45 riflettori sull’Italia dell’hockey su pista, impegnata contro l’Argentina nei quarti di finale dei Mondiali. Giornata importante anche per il ciclismo su pista, con le finali della seconda giornata iridata trasmesse da Rai Sport ed Eurosport, e per il nuoto con la prima giornata della Coppa del Mondo di Astana.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sport in tv oggi, giovedì 15 ottobre

02.00 – BASEBALL (MLB) – Los Angeles Dodgers-Milwaukee Brewers, semifinale gara 3: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

03.00 – GOLF (DP World Tour) – DP World India Championship, primo giro: diretta tv dalle ore 07.30 su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go e NOW.

05.00 – TENNIS (WTA Wuhan) – Ottavi di finale: diretta tv su SuperTennis e Sky Sport Tennis; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW. Jasmine Paolini-Sonay Kartal sarà il terzo match sul Court 1.

05.15 – CICLISMO – Tour of Guangxi, terza tappa: diretta streaming dalle ore 08.30 su Discovery+ e HBO Max.

06.00 – CICLISMO SU PISTA (Mondiali) – Seconda giornata, qualificazioni: non è prevista copertura tv o streaming.

07.00 – NUOTO (Coppa del Mondo) – Prima giornata ad Astana, batterie: diretta streaming su Eurovision Sport.

08.30 – TENNIS (ATP Shanghai) – Quarti di finale: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e NOW. In programma Gea-Davidovich Fokina e, non prima delle ore 12.00, Zverev-De Minaur.

09.30 – TENNISTAVOLO (Europei) – Quinta giornata: diretta streaming sul canale YouTube ETTU.

10.00 – CICLISMO FEMMINILE (Eneco Tour) – Seconda tappa: diretta dalle ore 10.35 su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

11.00 – CICLISMO SU PISTA (Mondiali) – Seconda giornata, finali: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport 2 e DAZN.

12.00 – TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Finale carabina maschile 50 metri tre posizioni al Cairo: diretta streaming sul canale YouTube ISSF.

12.45 – CICLISMO (Eneco Tour) – Seconda tappa: diretta dalle ore 13.20 su Eurosport 1 e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

14.30 – TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo) – Finale carabina femminile 10 metri al Cairo: diretta streaming sul canale YouTube ISSF.

15.00 – NUOTO (Coppa del Mondo) – Prima giornata ad Astana, finali: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay ed Eurovision Sport.

16.45 – HOCKEY SU PISTA (Mondiali, quarti di finale) – Italia-Argentina: diretta tv su Rai Sport HD; diretta streaming su RaiPlay.

18.45 – CALCIO (Europa League) – Red Bull Salisburgo-Milan: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e NOW.

19.00 – BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Galatasaray-Famila Schio: diretta streaming sul canale YouTube EuroLeague Women.

19.30 – BASKET FEMMINILE (EuroCup) – Friburgo-Derthona: diretta streaming sul canale YouTube FIBA Basketball.

19.30 – BASKET FEMMINILE (EuroCup) – Venezia-Cluj Napoca: diretta streaming sul canale YouTube FIBA Basketball.

19.45 – BASKET (Eurolega) – Fenerbahce-Partizan Belgrado: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su EuroLeague TV, Sky Go e NOW.

20.30 – BASKET (Eurolega) – Valencia-Maccabi Tel Aviv: diretta streaming su EuroLeague TV.

20.30 – BASKET (Eurolega) – Olimpia Milano-Dubai: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Europa League) – Celta Vigo-Juventus: diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – CALCIO (Conference League) – Atalanta-Pafos: diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go e NOW.

21.00 – BASKET (Eurolega) – Real Madrid-ASVEL: diretta streaming su EuroLeague TV.

Nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 ottobre

00.00 – BASEBALL (MLB) – Cleveland Guardians-Tampa Bay Rays, semifinale gara 3: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go e NOW.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche giovedì 15 ottobre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.