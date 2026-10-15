Calcio in tv su Sky e NOW dal 16 al 19 ottobre: Serie A, Premier League, Bundesliga e Serie C, programma e orari

Weekend ricchissimo da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre: Roma-Genoa, Milan-Atalanta e Parma-Torino per la Serie A, nove gare di Premier League, Bayern-Lipsia in Bundesliga e l’intera decima giornata di Serie C. Spazio anche alla Women’s Super League e alla 2. Bundesliga.

Un lungo weekend di calcio su Sky e in streaming su NOW, da venerdì 16 a lunedì 19 ottobre. Il programma comprende la settima giornata di Serie A con tre partite in co-esclusiva, la Premier League, la Bundesliga, la 2. Bundesliga, la Barclays Women’s Super League e la decima giornata completa della Serie C Sky Wifi.

Tra gli appuntamenti principali spiccano Roma-Genoa sabato sera, Milan-Atalanta domenica alle 18 e Parma-Torino nel posticipo di lunedì. Sul fronte internazionale riflettori soprattutto su Bayern Monaco-Lipsia, oltre alle sfide di Premier League che vedranno protagoniste Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United e Arsenal.

Serie A, tre partite su Sky e NOW

La settima giornata di Serie A Enilive proporrà su Sky e NOW tre incontri in co-esclusiva.

SABATO 17 OTTOBRE

Ore 20.45: Roma-Genoa

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Massimo Gobbi

DOMENICA 18 OTTOBRE

Ore 18.00: Milan-Atalanta

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Telecronaca Stefano Borghi, commento Riccardo Montolivo

LUNEDÌ 19 OTTOBRE

Ore 20.45: Parma-Torino

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K

Telecronaca Dario Massara, commento Lorenzo Minotti

Premier League, nove partite nel weekend

La Premier League torna con la settima giornata e un programma distribuito tra sabato, domenica e lunedì.

SABATO 17 OTTOBRE

Ore 13.30: Everton-Chelsea – Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

Ore 16.00: Manchester City-Ipswich Town – Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

Ore 16.00: Brentford-Liverpool – Sky Sport Arena e Sky Sport 258

Ore 16.00: Fulham-Hull City – Sky Sport 257

Ore 18.30: Newcastle-Aston Villa – Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

DOMENICA 18 OTTOBRE

Ore 15.00: Leeds-Manchester United – Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K

Ore 15.00: Brighton-Crystal Palace – Sky Sport Mix

Ore 15.00: Bournemouth-Sunderland – Sky Sport 257

Ore 17.30: Nottingham Forest-Arsenal – Sky Sport Max

LUNEDÌ 19 OTTOBRE

Ore 21.00: Tottenham-Coventry City – Sky Sport Arena

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Bundesliga, il big match è Bayern Monaco-Lipsia

In Germania si disputa il sesto turno di Bundesliga. L’appuntamento di cartello sarà sabato alle 18.30 con Bayern Monaco-Lipsia.

VENERDÌ 16 OTTOBRE

Ore 20.30: Eintracht Francoforte-Colonia – Sky Sport Calcio

SABATO 17 OTTOBRE

Ore 15.30: Union Berlino-Borussia Dortmund – Sky Sport Mix

Ore 18.30: Bayern Monaco-Lipsia – Sky Sport Arena

DOMENICA 18 OTTOBRE

Ore 15.30: Bayer Leverkusen-Friburgo – Sky Sport Arena

Ore 17.30: Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim – Sky Sport Mix

2. Bundesliga e Women’s Super League

Spazio anche alla seconda serie tedesca. Venerdì alle 18.30 Energie Cottbus-Norimberga sarà trasmessa su Sky Sport Arena, mentre sabato alle 13 Wolfsburg-Heidenheim andrà in onda su Sky Sport Mix.

Domenica alle 13 appuntamento anche con la Barclays Women’s Super League: Chelsea-Tottenham sarà trasmessa su Sky Sport Arena, con la telecronaca di Gaia Brunelli.

Serie C, la decima giornata da venerdì a lunedì

Programma particolarmente ricco anche per la Serie C Sky Wifi, con la decima giornata distribuita su quattro giorni e interamente proposta su Sky e NOW.

VENERDÌ 16 OTTOBRE – ORE 20.30

Livorno-Grosseto – Sky Sport Arena e Sky Sport 251

Pro Vercelli-Lecco – Sky Sport Mix e Sky Sport 252

SABATO 17 OTTOBRE – ORE 14.30

Inter U23-Monopoli – Sky Sport Uno e Sky Sport 252

Reggiana-Torres – Sky Sport Max e Sky Sport 251

Vado-Sambenedettese – Sky Sport 253

Guidonia Montecelio-Forlì – Sky Sport 254

Pianese-Pineto – Sky Sport 255

Carpi-Lumezzane – Sky Sport 256

SABATO 17 OTTOBRE – ORE 17.30

Potenza-Catania – Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Salernitana-Scafatese – Sky Sport Mix e Sky Sport 252

Folgore Caratese-Treviso – Sky Sport 253

DOMENICA 18 OTTOBRE – ORE 12.30

Campobasso-Perugia – Sky Sport Calcio e Sky Sport 252

Latina-Vis Pesaro – Sky Sport Mix e Sky Sport 257

DOMENICA 18 OTTOBRE – ORE 14.30

Ravenna-Spezia – Sky Sport Max e Sky Sport 251

Gubbio-Atalanta U23 – Sky Sport 253

Audace Cerignola-Savoia – Sky Sport 254

Cavese-Casarano – Sky Sport 255

Cosenza-Altamura – Sky Sport 256

DOMENICA 18 OTTOBRE – ORE 15.00

Bari-Crotone – Sky Sport Uno e Sky Sport 252

DOMENICA 18 OTTOBRE – ORE 17.30

Pescara-Ostiamare – Sky Sport Arena e Sky Sport 252

Sorrento-Casertana – Sky Sport 253

Barletta-AZ Picerno – Sky Sport 254

AlbinoLeffe-Novara – Sky Sport 255

Alcione Milano-Desenzano – Sky Sport 256

Ospitaletto Franciacorta-Pergolettese – Sky Sport 256

LUNEDÌ 19 OTTOBRE – ORE 20.30

Juventus Next Gen-Renate – Sky Sport Uno e Sky Sport 253

Giana Erminio-Union Brescia – Sky Sport Max e Sky Sport 252

Giugliano-Foggia – Sky Sport Mix e Sky Sport 254

Cittadella-Arzignano Valchiampo – Sky Sport 255

Dolomiti Bellunesi-Trento – Sky Sport 256

Gli studi di Sky Sport

Il weekend sarà accompagnato dagli studi e dagli approfondimenti di Sky Sport. Per la Serie A sono previsti Friday Night, La Casa dello Sport, Saturday Night, Sunday Football, Campo Aperto Domenica, Sky Calcio Club e L’Originale.

Per il calcio internazionale spazio invece a La Casa dello Sport Internazionale, con studi pre e postpartita dedicati in particolare a Premier League e Bundesliga, oltre agli aggiornamenti continui su Sky Sport 24, SkySport.it e sui canali social ufficiali.