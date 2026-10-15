Nuoto, World Cup ad Astana: Razzetti secondo nei 200 misti, Viberti quinto nei 50 rana

Buona prima giornata per gli azzurri nell’ultima tappa del circuito in vasca corta. Razzetti chiude alle spalle di Shaine Casas e sfiora il podio anche nei 200 farfalla. Record europeo di Marrit Steenbergen nei 200 stile libero.

Alberto Razzetti sale sul podio nella prima giornata della tappa conclusiva della World Cup di nuoto ad Astana, in Kazakistan. L’azzurro ha conquistato il secondo posto nei 200 misti, mentre Ludovico Blu Art Viberti ha chiuso quinto nei 50 rana.

Il circuito in vasca corta, dopo gli appuntamenti di Baku e Tashkent, vivrà ad Astana l’ultimo weekend di gare fino a sabato 17 ottobre.

Razzetti secondo nei 200 misti

Alberto Razzetti ha chiuso i 200 misti in 1’52″16, arrendendosi soltanto allo statunitense Shaine Casas, vincitore in 1’51″98.

Il 27enne di Sestri Levante, tesserato per Fiamme Gialle e Nuoto My Sport e allenato al Centro Federale di Verona, detiene il record italiano della specialità con 1’50″88.

Per Razzetti era arrivato in precedenza anche il quarto posto nei 200 farfalla, chiusi in 1’51″55.

Viberti quinto nei 50 rana

Buona prova anche per Ludovico Blu Art Viberti, quinto nei 50 rana con il tempo di 26″09. Il piemontese delle Fiamme Oro e CN Torino ha migliorato di 24 centesimi il 26″33 ottenuto in batteria.

La vittoria è andata al russo Kirill Prigoda in 25″77, davanti al cinese Qin Haiyang, secondo in 25″83, e all’olandese Caspar Corbeau, terzo con 25″87.

Mora decimo nei 100 dorso

Lorenzo Mora ha invece terminato al decimo posto i 100 dorso. Il 27enne emiliano, tesserato per Fiamme Rosse e VVFF Modena, ha toccato in 51″18.

Il miglior tempo è stato realizzato dal sudafricano Pieter Coetze in 48″40.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Steenbergen firma il record europeo

Tra le prestazioni più importanti della giornata spicca quella di Marrit Steenbergen nei 200 stile libero. L’olandese si è imposta in 1’50″23, stabilendo il nuovo record europeo.

Steenbergen ha migliorato di un decimo il precedente primato di 1’50″33 realizzato a Lublino nel 2025.

La classifica generale della World Cup

Dopo le prime due tappe e l’avvio dell’appuntamento di Astana, la classifica generale maschile vede al comando Egor Kornev con 116,7 punti, seguito da Pieter Coetze a 114,3 e Luke Barr a 113. Razzetti occupa la dodicesima posizione con 90,4 punti.

Tra le donne guida Marrit Steenbergen con 116,7 punti, davanti alla cinese Yiting Yu con 111 e alla belga Roos Vanotterdijk con 108,8.

Ad Astana le batterie sono in programma alle 7.00 italiane, mentre le finali iniziano alle 15.00. Per l’Italia sono impegnati nelle tre tappe Razzetti e Viberti, ai quali si aggiunge lo specialista della vasca corta Lorenzo Mora.