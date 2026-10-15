Sci alpino, Sofia Goggia torna sulla neve dopo oltre un mese: obiettivo Killington

La bergamasca si è allenata sullo Stelvio con Marta Bassino e Laura Pirovano dopo lo stop causato da due infezioni virali. Salterà il gigante di Soelden e punta al rientro negli Stati Uniti a fine novembre.

Sofia Goggia è tornata sulla neve. Dopo oltre un mese di stop, la campionessa bergamasca ha pubblicato un video del suo allenamento tra le porte larghe sul ghiacciaio dello Stelvio, dove sta lavorando insieme a Marta Bassino e Laura Pirovano.

Un passaggio importante nel recupero dai problemi di salute che avevano interrotto la sua preparazione estiva in Sudamerica.

Lo stop in Argentina per due infezioni virali

Goggia aveva dovuto fermarsi durante il ritiro di Ushuaia, in Argentina, dopo essere stata colpita da due infezioni virali, Chikungunya e Parvovirus B19.

Era stata la stessa sciatrice a raccontare di aver accusato una stanchezza insolita, forti dolori ossei e tremori. Gli accertamenti successivi a Milano avevano chiarito l’origine dei disturbi, costringendola a fermarsi e a rivedere il programma di avvicinamento alla stagione.

Il ritorno tra i pali del gigante

Sullo Stelvio la bergamasca è tornata ad allenarsi tra i pali del gigante, ritrovando gradualmente confidenza con la neve. La ripartenza sarà però progressiva: Goggia non sarà al via del gigante di Soelden, apertura della Coppa del Mondo, perché la gara arriva troppo presto rispetto al suo attuale stato di forma.

Copper Mountain e Killington nel mirino

Il possibile obiettivo per il debutto stagionale è il gigante di Killington, negli Stati Uniti, in programma il 28 novembre.

Prima di allora sono previsti, a metà novembre, gli allenamenti di velocità allo Speed Center di Copper Mountain, in Colorado. Un lavoro che servirà soprattutto a ritrovare continuità nelle discipline veloci, quelle in cui Goggia ha costruito gran parte dei suoi successi.

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Le prime gare veloci a Beaver Creek

Per il debutto della velocità femminile in Coppa del Mondo bisognerà invece attendere la tappa di Beaver Creek, in programma dall’11 al 13 dicembre.

La priorità resta il pieno recupero della condizione dopo uno stop che ha cambiato in modo significativo la preparazione. Ma il primo segnale è arrivato: Goggia è tornata sugli sci e può ricominciare a costruire la sua stagione 2026/2027.