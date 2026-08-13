Sport in tv oggi giovedì 13 agosto: Europei degli sport acquatici e atletica, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Fari puntati sugli Europei degli sport acquatici, con le due sessioni di nuoto tra mattina e sera, ma il programma di giovedì 13 agosto offre anche una lunga giornata degli Europei di atletica. Spazio inoltre ai Mondiali di ginnastica ritmica, agli Europei di ginnastica artistica e beach volley, al ciclismo e al tennis, con Bellucci impegnato a Cincinnati.

Gli Europei degli sport acquatici tornano protagonisti nella programmazione televisiva di giovedì 13 agosto. Il nuoto propone una doppia sessione, alle 9.30 e alle 18.30, con copertura su Rai, Sky ed European Aquatics TV.

Grande spazio anche all’atletica, con la sessione mattutina degli Europei a partire dalle 11.33 e quella serale dalle 19.35. Nel corso della giornata sono in programma inoltre i Mondiali di ginnastica ritmica e vela, gli Europei di ginnastica artistica e beach volley, le principali corse ciclistiche e i tornei di tennis di Cincinnati, Toronto e Montreal.

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Sport in tv oggi, giovedì 13 agosto

02.30 – VELA (Mondiali 470) – Regate di flotta: diretta streaming sul canale YouTube del 470 Sailing World Championship.

08.00 – FLAG FOOTBALL (Mondiali) – Fase a gironi: diretta streaming sul canale YouTube di IFAF Media. Nel torneo femminile, Italia-Slovenia alle 09.15 e Italia-Germania alle 15.30; nel torneo maschile, Italia-Gran Bretagna alle 11.45 e Italia-Panama alle 19.15.

08.30 – EQUITAZIONE (Mondiali) – Volteggio individuale femminile, esercizi obbligatori: diretta streaming su ClipMyHorse/FEI TV.

09.00 – GINNASTICA RITMICA (Mondiali) – Qualificazioni individuali, seconda parte: diretta streaming su Eurovision Sport.

09.00 – BEACH VOLLEY (Europei) – Fase a gironi: diretta streaming su EuroVolleyTV. Alle 09.00 Gottardi/Orsi Toth-Bock/Kunst, alle 11.30 Cottafava/Dal Corso-Losiak/Bryl.

09.30 – EQUITAZIONE (Mondiali) – Completo individuale e a squadre, prima parte: diretta streaming su ClipMyHorse/FEI TV.

09.30 – GINNASTICA ARTISTICA (Europei) – Qualificazioni femminili, prima suddivisione: diretta streaming su GymTV.

09.30 – NUOTO (Europei) – Sessione mattutina: diretta tv su Rai 2 HD dalle 09.30 alle 11.30, Sky Sport Uno dalle 09.30 alle 11.30 e Sky Sport Max dalle 09.30 alle 12.00; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

11.00 – GINNASTICA ARTISTICA (Europei) – Qualificazioni femminili, seconda suddivisione: diretta streaming su GymTV.

11.33 – ATLETICA (Europei) – Sessione mattutina: diretta tv su Rai 2 HD dalle 11.30 alle 13.00, Rai Sport HD dalle 13.00 alle 16.50, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena dalle 11.30 alle 16.50; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 HD e DAZN.

12.10 – CICLISMO – Czech Tour, prima tappa: diretta dalle 15.00 alle 16.25 su Eurosport 2 HD e DAZN e dalle 15.00 alle 16.30 su Discovery+ e HBO Max.

13.30 – GINNASTICA ARTISTICA (Europei) – Qualificazioni femminili, terza suddivisione: diretta streaming su GymTV.

13.30 – EQUITAZIONE (Mondiali) – Volteggio individuale maschile, esercizi obbligatori: diretta streaming su ClipMyHorse/FEI TV.

13.50 – CICLISMO – Arctic Race of Norway, prima tappa: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle 16.15 alle 18.15; dalle 16.30 alle 18.15 anche su Eurosport 2 HD e DAZN.

14.10 – GOLF (PGA Tour) – FedEx St. Jude Championship, primo giro: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle 14.00 alle 00.00; dalle 20.00 anche su Eurosport 2 HD e DAZN.

14.35 – CICLISMO – Volta a Portugal em Bicicleta, settima tappa: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max dalle 16.30 alle 18.40.

15.30 – EQUITAZIONE (Mondiali) – Volteggio a squadre, esercizi obbligatori: diretta streaming su ClipMyHorse/FEI TV.

16.30 – GINNASTICA ARTISTICA (Europei) – Qualificazioni femminili, quarta suddivisione: diretta streaming su GymTV.

17.00 – TENNIS – ATP Cincinnati, primo turno del singolare: diretta tv su Sky Sport Uno dalle 17.00 alle 18.30 e dalle 23.00 alle 00.00 e su Sky Sport Tennis dalle 17.00 alle 00.00 e dalle 04.00 alle 06.00; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV. Bellucci-Svajda sarà il quinto match del programma iniziato alle 17.00.

17.00 – TENNIS – WTA Cincinnati, primo turno del singolare: diretta tv su SuperTennis HD dalle 17.00 alle 00.00 e dalle 03.00 alle 04.45, Sky Sport Uno dalle 17.00 alle 18.30 e dalle 23.00 alle 00.00 e Sky Sport Tennis dalle 17.00 alle 00.00 e dalle 04.00 alle 06.00; diretta streaming su SuperTenniX, Sky Go e NOW.

18.00 – VOLLEY FEMMINILE (amichevole) – Italia-Polonia: non è prevista copertura tv o streaming.

18.30 – NUOTO (Europei) – Sessione serale: diretta tv su Rai 2 HD dalle 18.30 alle 20.15, Sky Sport Uno e Sky Sport Max dalle 18.30 alle 20.20; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW ed European Aquatics TV.

19.00 – GINNASTICA ARTISTICA (Europei) – Qualificazioni femminili, quinta suddivisione: diretta streaming su GymTV.

19.35 – ATLETICA (Europei) – Sessione serale: diretta tv su Rai 2 HD dalle 20.15 alle 20.30 e dalle 21.00 alle 23.00, Rai Sport HD dalle 20.30 alle 21.00, Sky Sport Uno dalle 20.20 alle 23.00 e Sky Sport Arena dalle 19.30 alle 23.00; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW, Discovery+, HBO Max, Eurosport 1 HD e DAZN.

21.30 – TENNIS – WTA Toronto, finale del doppio: diretta streaming su SuperTenniX.

23.30 – TENNIS – ATP Montreal, finale del doppio: diretta streaming su Tennis TV.

Nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 agosto

00.00 – TENNIS – WTA Toronto, finale del singolare: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su SuperTenniX, Sky Go e NOW.

02.00 – TENNIS – ATP Montreal, finale del singolare: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche giovedì 13 agosto prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire ogni giorno eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e contenuti dedicati ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.