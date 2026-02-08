Sportface TVLive
Sportface TVLive
Sport in TV

Sport in TV oggi, domenica 8 febbraio: Olimpiadi, Serie A, atletica, climbing e Super Bowl

Franz Monaco
-
File 000000002da071f4bd712125f1a7c779

Domenica 8 febbraio offre un palinsesto sportivo sterminato tra tv e streaming: Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Serie A e Serie A femminile, tennis ATP, WTA e Coppa Davis, ciclismo, volley, basket, atletica indoor e arrampicata sportiva. Gran finale nella notte con il Super Bowl NFL.

Ecco il programma completo, evento per evento.

🏔 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

Copertura totale per i Giochi Invernali, con dirette continue per tutta la giornata.

8.00 – Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

📺 Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.15-20.30, 21.00-23.00)

📺 Rai Sport HD (13.00-13.30, 14.05-15.40, 20.30-21.05)

💻 Rai Play, Discovery Plus, HBO Max

📺 Eurosport 1 (8.50-22.45)

📺 Eurosport 2 (10.00-12.05, 17.15-22.45)

💻 DAZN

🎾 Tennis: Coppa Davis, ATP e WTA

Mattinata e pomeriggio dedicati al grande tennis internazionale.

6.30 – Tennis, Coppa Davis

Primo turno di qualificazione

📺 SuperTennis, SuperTennis Plus

💻 SuperTenniX

11.00 – Tennis, WTA 1000 Doha

Primo turno

📺 SuperTennis, SuperTennis Plus, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix

💻 SuperTenniX, Sky Go, NOW

15.00 – Tennis, ATP 250 Montpellier

Finale

📺 Sky Sport Tennis

💻 Sky Go, NOW, Tennis TV

🚴‍♀️🚴 Ciclismo su strada

Triplo appuntamento con le corse a tappe.

11.00 – Ciclismo femminile, UAE Tour Women (4ª tappa)

📺 11.50 Rai Play Sport 1

📺 12.00 Eurosport 2

💻 DAZN, Discovery Plus, HBO Max

12.30 – Ciclismo, Étoile de Bessèges (5ª tappa)

💻 14.45 Discovery Plus, HBO Max

14.30 – Ciclismo, Volta Comunitat Valenciana (5ª tappa)

💻 15.30 Discovery Plus, HBO Max

📺 16.05 Eurosport 2

💻 DAZN

🏏 Cricket: Coppa del Mondo T20

Giornata intensa per il Mondiale.

6.30 – Afghanistan-Nuova Zelanda – 💻 ICC.TV

10.30 – Inghilterra-Nepal – 💻 ICC.TV

14.30 – Sri Lanka-Irlanda – 💻 ICC.TV

⚽ Calcio: Serie A e Serie A femminile

Serie A maschile

12.30 – Bologna-Parma – 📺 DAZN, DAZN 1

15.00 – Lecce-Udinese – 📺 DAZN, DAZN 1

18.00 – Sassuolo-Inter – 📺 DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 – 💻 Sky Go, NOW

20.45 – Juventus-Lazio – 📺 DAZN, DAZN 1

Serie A femminile

12.30 – Roma-Milan – 📺 DAZN

15.00 – Napoli-Ternana – 📺 DAZN

15.45 – Inter-Fiorentina – 📺 Rai Sport HD – 💻 Rai Play, DAZN

🏐 Volley: Serie A1 femminile e Coppa Italia

Serie A1 femminile

16.00 – Novara-Milano – 📺 DAZN – 💻 VBTV

17.00 – Busto Arsizio-Firenze – 💻 VBTV

17.00 – Chieri-Cuneo – 💻 VBTV

17.00 – Scandicci-Conegliano – 📺 DAZN – 💻 VBTV

17.00 – Macerata-Vallefoglia – 💻 VBTV

Coppa Italia maschile

18.00 – Finale Coppa Italia: Trento-Verona

📺 Rai Sport HD – 💻 Rai Play, VBTV

🏀 Basket: Serie A e Serie A1 femminile

Serie A maschile

16.00 – Napoli-Venezia – 💻 LBA TV

17.00 – Trento-Varese – 💻 LBA TV

17.30 – Tortona-Trieste – 💻 LBA TV

18.00 – Udine-Sassari – 💻 LBA TV

Serie A1 femminile

18.00 – Broni-Brixia – 💻 flima.tv

18.00 – Sassari-Schio – 💻 flima.tv

18.00 – Sesto San Giovanni-Venezia – 💻 flima.tv

18.00 – Roseto-Campobasso – 💻 flima.tv

🏃 Atletica leggera

Domenica dedicata all’atletica indoor tra circuito internazionale e tricolori giovanili.

16.50 – Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe

📺 18.00 Sky Sport Arena

💻 Sky Go, NOW

9.00 – Atletica, Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor (Day 2)

📺 Diretta streaming su www.atleticaitaliana.tv�

📱 App Sportface

🧗 Arrampicata sportiva

9.30 – Arrampicata sportiva, Coppa Italia Boulder

Semifinali

16.00 – Finali Boulder femminili

17.45 – Finali Boulder maschili

📺 Climbing TV

💻 Sportface TV

🤽 Pallanuoto

21.00 – Coppa Italia, finale: Pro Recco-Savona

📺 Rai Sport HD

💻 Rai Play

🏈 Football americano

La notte del grande evento NFL.

00.30 (lunedì 9 febbraio) – Super Bowl

Seattle Seahawks vs New England Patriots

📺 Italia 1

💻 Mediaset Infinity

Change privacy settings
×