Sport in TV oggi, domenica 8 febbraio: Olimpiadi, Serie A, atletica, climbing e Super Bowl

Domenica 8 febbraio offre un palinsesto sportivo sterminato tra tv e streaming: Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, Serie A e Serie A femminile, tennis ATP, WTA e Coppa Davis, ciclismo, volley, basket, atletica indoor e arrampicata sportiva. Gran finale nella notte con il Super Bowl NFL.
Ecco il programma completo, evento per evento.
🏔 Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
Copertura totale per i Giochi Invernali, con dirette continue per tutta la giornata.
8.00 – Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
📺 Rai 2 HD (9.00-13.00, 13.15-20.30, 21.00-23.00)
📺 Rai Sport HD (13.00-13.30, 14.05-15.40, 20.30-21.05)
💻 Rai Play, Discovery Plus, HBO Max
📺 Eurosport 1 (8.50-22.45)
📺 Eurosport 2 (10.00-12.05, 17.15-22.45)
💻 DAZN
🎾 Tennis: Coppa Davis, ATP e WTA
Mattinata e pomeriggio dedicati al grande tennis internazionale.
6.30 – Tennis, Coppa Davis
Primo turno di qualificazione
📺 SuperTennis, SuperTennis Plus
💻 SuperTenniX
11.00 – Tennis, WTA 1000 Doha
Primo turno
📺 SuperTennis, SuperTennis Plus, Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix
💻 SuperTenniX, Sky Go, NOW
15.00 – Tennis, ATP 250 Montpellier
Finale
📺 Sky Sport Tennis
💻 Sky Go, NOW, Tennis TV
🚴♀️🚴 Ciclismo su strada
Triplo appuntamento con le corse a tappe.
11.00 – Ciclismo femminile, UAE Tour Women (4ª tappa)
📺 11.50 Rai Play Sport 1
📺 12.00 Eurosport 2
💻 DAZN, Discovery Plus, HBO Max
12.30 – Ciclismo, Étoile de Bessèges (5ª tappa)
💻 14.45 Discovery Plus, HBO Max
14.30 – Ciclismo, Volta Comunitat Valenciana (5ª tappa)
💻 15.30 Discovery Plus, HBO Max
📺 16.05 Eurosport 2
💻 DAZN
🏏 Cricket: Coppa del Mondo T20
Giornata intensa per il Mondiale.
6.30 – Afghanistan-Nuova Zelanda – 💻 ICC.TV
10.30 – Inghilterra-Nepal – 💻 ICC.TV
14.30 – Sri Lanka-Irlanda – 💻 ICC.TV
⚽ Calcio: Serie A e Serie A femminile
Serie A maschile
12.30 – Bologna-Parma – 📺 DAZN, DAZN 1
15.00 – Lecce-Udinese – 📺 DAZN, DAZN 1
18.00 – Sassuolo-Inter – 📺 DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 – 💻 Sky Go, NOW
20.45 – Juventus-Lazio – 📺 DAZN, DAZN 1
Serie A femminile
12.30 – Roma-Milan – 📺 DAZN
15.00 – Napoli-Ternana – 📺 DAZN
15.45 – Inter-Fiorentina – 📺 Rai Sport HD – 💻 Rai Play, DAZN
🏐 Volley: Serie A1 femminile e Coppa Italia
Serie A1 femminile
16.00 – Novara-Milano – 📺 DAZN – 💻 VBTV
17.00 – Busto Arsizio-Firenze – 💻 VBTV
17.00 – Chieri-Cuneo – 💻 VBTV
17.00 – Scandicci-Conegliano – 📺 DAZN – 💻 VBTV
17.00 – Macerata-Vallefoglia – 💻 VBTV
Coppa Italia maschile
18.00 – Finale Coppa Italia: Trento-Verona
📺 Rai Sport HD – 💻 Rai Play, VBTV
🏀 Basket: Serie A e Serie A1 femminile
Serie A maschile
16.00 – Napoli-Venezia – 💻 LBA TV
17.00 – Trento-Varese – 💻 LBA TV
17.30 – Tortona-Trieste – 💻 LBA TV
18.00 – Udine-Sassari – 💻 LBA TV
Serie A1 femminile
18.00 – Broni-Brixia – 💻 flima.tv
18.00 – Sassari-Schio – 💻 flima.tv
18.00 – Sesto San Giovanni-Venezia – 💻 flima.tv
18.00 – Roseto-Campobasso – 💻 flima.tv
🏃 Atletica leggera
Domenica dedicata all’atletica indoor tra circuito internazionale e tricolori giovanili.
16.50 – Atletica, World Indoor Tour Karlsruhe
📺 18.00 Sky Sport Arena
💻 Sky Go, NOW
9.00 – Atletica, Campionati Italiani Juniores e Promesse indoor (Day 2)
📺 Diretta streaming su www.atleticaitaliana.tv�
📱 App Sportface
🧗 Arrampicata sportiva
9.30 – Arrampicata sportiva, Coppa Italia Boulder
Semifinali
16.00 – Finali Boulder femminili
17.45 – Finali Boulder maschili
💻 Sportface TV
🤽 Pallanuoto
21.00 – Coppa Italia, finale: Pro Recco-Savona
📺 Rai Sport HD
💻 Rai Play
🏈 Football americano
La notte del grande evento NFL.
00.30 (lunedì 9 febbraio) – Super Bowl
Seattle Seahawks vs New England Patriots
📺 Italia 1
💻 Mediaset Infinity