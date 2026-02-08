Slittino, quinta prova: Hofer in top 10, male Robatscher

Verena Hofer chiude tra le prime dieci la quinta prova cronometrata di slittino alle Olimpiadi di Milano Cortina: Robatscher fuori dalle prime venti
La velocità, il controllo, i millesimi di secondi: la magia dello slittino non sorride alle donne italiane, mentre potrebbe regalare una medaglia in più agli uomini. Stamattina la giornata olimpica è iniziata con la quinta prova cronometrata, sempre più importanti per predire le gerarchie in vista delle gare con medaglie in palio.
Nella fredda mattinata italiana, però, non brillano le azzurre, ma si segnala un autentico dominio tedesco. Infatti, si registra una doppietta di tempi leader con Merle Malou Fraebel che arriva davanti a tutte con 52.855, battendo di solo 0.016 la connazionale Julia Taubitz. In terza posizione c’è l’austriaca Hannah Prock, staccata di solo 0.108.
Ottima risposta per la lettone Elina Bota, che ha un distacco di 0.197, davanti all’austriaca Lisa Schulte, quinta a +0.248. In sesta posizione c’è l’elvetica Natalie Maag (+0.296), e poi la statunitense Summer Britcher, settima a 0.297. In ottava posizione c’è il miglior piazzamento italiano con Verena Hofer, ottava con un distacco di 0.325 dalla vetta.
Slittino, Hofer chiude ottava: Robatscher lontana
Le speranze per lo slittino femminile, quindi, si concentrano per lo più su Hofer? Probabilmente sì, anche se deve migliorare di tanto il tempo per restare attaccata alle prime.
Da segnalare una brutta prova per Sandra Robatscher che ha chiuso al 21° posto a 1.232. Non basta neanche per la top 20. Un vero peccato, visto che c’era qualche aspettativa in più per lei.