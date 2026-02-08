Pattinaggio artistico, sostituzione dell’Italia: scelta forte per la medaglia

L’Italia ha ottime speranze di arrivare a medaglia oggi nel pattinaggio artistico: perché è stata effettuata una sostituzione e potrebbe essere decisiva

Mai mollare. Oggi il programma è piuttosto pieno per l’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina e non mancano le chance di arrivare a medaglia. Anche nel pattinaggio artistico. Attualmente, gli Azzurri sono in piena lotta per conquistare la medaglia di bronzo nella gara a squadre di pattinaggio artistico.

Si sono già disputati i primi cinque segmenti del team event, e l’Italia è in terza posizione con 37 punti. Arriva alla serata di oggi con un buon margine e può fare affidamento su un distacco di due lunghezze nei confronti del Canada, mentre la Georgia è un po’ più staccata a -5.

In vetta restano stabili e sicuri gli Stati Uniti con 44 punti, al secondo posto c’è un Giappone molto preciso e determinato a 39.

Perché c’è stata una sostituzione tra gli uomini

Per tentare di arrivare a medaglia, tra gli uomini è stata effettuata una soddisfazione che renderà un po’ più sicuro il team: fuori Daniel Grassl, che era arrivato quinto nello short program, e dentro Matteo Rizzo per il free program.

Si è deciso di puntare su Rizzo, perché è molto forte nei segmenti lunghi e il suo marchio di fabbrica è la precisione e la pulizia tecnica. Insomma, magari non ha il colpo di genio, ma è compatto, solido e ora serve questo per arrivare a medaglia.

Vi ricordiamo che oggi, di fatto, il pattinaggio artistico chiuderà il programma, quindi sapremo solo dopo cena se l’Italia avrà una medaglia in più o no.