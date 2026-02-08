Thiago Motta torna in Serie A: destinazione a sorpresa, chi se l’aspettava

Thiago Motta è pronto a tornare ad allenare in Serie A: l’accordo con il club è vicino, la mossa ha colto tutti di sorpresa.

Il 23 marzo 2025 la Juventus comunicava ufficialmente l’esonero di Thiago Motta dalla guida della prima squadra. Oggi, a distanza di quasi un anno, l’allenatore di Sao Bernardo do Campo non ha ancora trovato una nuova panchina. Negli scorsi mesi il nome di Motta è stato accostato a diversi club, anche italiani: se n’era parlato, ad esempio, dopo l’allontanamento di Juric, anche se l’Atalanta ha poi preferito puntare su Palladino.

In più Thiago Motta è considerato un nome molto gradito a Fabio Paratici, nuovo ds della Fiorentina, nel caso in cui i viola decidessero di interrompere il rapporto con l’attuale tecnico Paolo Vanoli. Proprio in queste ore è però spuntata una nuova possibile pista che ha già scatenato un certo dibattito sui social.

Stando a quanto riportato da Radio Radio, infatti, non è da escludere un clamoroso ritorno del tecnico italo-brasiliano sulla panchina del Bologna. I rossoblu sono incappati in una serie di risultati negativi e la posizione di Vincenzo Italiano non sembra più solidissima come invece era fino a qualche tempo fa.

Thiago Motta di nuovo in Serie A: è un ritorno clamoroso

Una parte della tifoseria bolognese sta chiedendo a gran voce l’esonero di Italiano, invocando il ritorno di Thiago Motta al posto dell’allenatore con cui il Bologna ha vinto la scorsa Coppa Italia. In tanti, tra i sostenitori felsinei, non hanno dimenticato la fantastica stagione 2023/2024, culminata con la storica qualificazione del Bologna in Champions League: un traguardo straordinario arrivato anche grazie a una proposta di gioco che aveva convinto la Juventus a puntare sull’ex allenatore dello Spezia.

Tuttavia le cose a Torino non sono andate bene: il fallimento dell’esperienza juventina è uno degli aspetti che invece spinge altri tifosi del Bologna a non voler vedere Motta di nuovo sulla panchina degli emiliani. Di sicuro, però, un eventuale ritorno di Thiago Motta alla guida del Bologna farebbe felice anche la stessa Juventus.

L’ex centrocampista dell’Inter è infatti ancora sotto contratto con i bianconeri, con cui aveva stipulato un accordo fino al 2027. Lo stipendio di Thiago Motta è di circa 5,5 milioni di euro lordi, ovvero più o meno 3 milioni di euro netti. Una cifra che Comolli e Chiellini sarebbero ben felici di risparmiare, ma tutto dipenderà dai prossimi risultati del Bologna di Italiano, sia in campionato che in Coppa Italia.