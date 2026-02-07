Olimpiadi, Pattinaggio Artistico: Italia in zona podio al Team Event

Italia ancora in zona podio al Team Event. In serata si sono svolte le gare di corto maschile e danza libera, che hanno visto gli azzurri ben figurare. I risultati permettono di tenere il terzo posto nella prova di Team Event di Pattinaggio Artistico.

Team Event, Italia ancora in corsa

L’Italia resta aggrappata al sogno olimpico nel Team Event di pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026. Dopo lo short program individuale maschile e la danza libera di oggi, la Nazionale azzurra conserva la terza posizione provvisoria, centrando l’accesso alla fase decisiva della gara a squadre al termine di una serata ad altissima tensione sul ghiaccio dell’Unipol Forum di Assago.

Nel programma corto maschile, Daniel Grassl ha vissuto una prova complicata. L’altoatesino, visibilmente contratto, ha commesso un errore nella combinazione iniziale, che non gli ha permesso di raggiungere il risultato sperato. L’azzurro ha però mostrato buona qualità nel triplo axel e solidità negli elementi di passo e nelle trottole. Il punteggio di 87.54 gli è valso il quinto posto, sufficiente per tenere l’Italia davanti alla Georgia.

Nella danza libera, grande risposta della squadra azzurra con Charlène Guignard e Marco Fabbri, protagonisti di una prova solida e ispirata che ha fruttato 124.22 punti, il miglior punteggio del segmento fino all’esibizione finale degli USA. Gli azzurri hanno preceduto Georgia e Canada, incrementando il margine in classifica generale. Straordinari gli statunitensi Madison Chock ed Evan Bates, che con 133.23 hanno dominato il segmento, confermando gli USA in vetta.

Pattinaggio: la classifica attuale

Quando mancano quattro segmenti alla conclusione del Team Event, l’Italia è terza dietro a USA e Giappone. A +2 sul Canada e a +5 sulla Georgia.

1 Stati Uniti d’America 44

2 Giappone 39

3 Italia 37

4 Canada 35

5 Georgia 32

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it