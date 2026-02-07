Scherma, Coppa del Mondo maschile: vince la Francia

Non solo le Olimpiadi di Milano Cortina. In programma in questo fine settimana anche la Coppa del Mondo di Scherma 2025-2026.

Scherma, Coppa del Mondo maschile: l’Italia subito eliminata

Si chiude velocemente l’avventura della Nazionale italiana di spada maschile nella tappa di Heidenheim, in Germania.

Dopo l’ottimo argento conquistato il giorno precedente da Davide Di Veroli nella prova individuale, gli azzurri non sono riusciti a confermarsi nella competizione a squadre, fermandosi già al secondo turno del tabellone principale.

Il quartetto composto da Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino e Simone Marcarelli aveva iniziato la propria gara nel migliore dei modi, superando nettamente il Brasile nel match d’esordio, con un perentorio 45-22 in favore dell’Italia, che ha mostrato solidità e continuità sin dalle prime battute.

Male invece nel secondo incontro, nel quale gli azzurri si sono trovati di fronte una Cina organizzata e concreta. Il match è rimasto in equilibrio solo nelle fasi iniziali, prima che la formazione asiatica prendesse progressivamente il controllo dell’assalto, imponendosi con il punteggio di 45-35 e estromettendo l’Italia dalla corsa alle posizioni di vertice.

Retrocesso nel tabellone, il team azzurro ha avuto la meglio su Hong Kong, battuto 39-35, e successivamente su Israele con il punteggio di 45-34, dimostrando una buona capacità di riorganizzarsi dopo l’eliminazione. L’ultimo match ha visto gli azzurri affrontare l’Ungheria in una sfida combattuta e intensa che però ha visto la sconfitta dell’Italia per 41-34, che ha chiuso così la propria prova in decima posizione.

Coppa del Mondo, successo alla Francia

A conquistare il successo finale è stata la Francia, che in finale ha superato la Corea del Sud per 45-37. Terzo posto per i Paesi Bassi.

Domani la prova femminile: domenica 8 febbraio, a Wuxi, saranno le spadiste azzurre a scendere in pedana per replicare la splendida tripletta azzurra.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it