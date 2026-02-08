Olimpiadi, le possibili medaglie dell’Italia oggi: orari esatti e borsino

Le Olimpiadi di Milano Cortina anche oggi possono regalare grandi soddisfazioni all’Italia: le possibilità di medaglia e gli orari

Ieri è stata una giornata indimenticabile per molti italiani, visto che gli Azzurri hanno conquistato medaglie storiche e importantissime. Le Olimpiadi di Milano Cortina sono iniziate alla grande e la sensazione è che molto succederà ancora per gli Azzurri.

Gli sport invernali oggi ruberanno la scena in Italia e il medagliere azzurro potrebbe già essere molto più ampio. C’è grande attesa per la discesa libera femminile, che inizierà alle 11:30 e dove Sofia Goggia ha ottime speranze di medaglia. Se dovessimo sbilanciarci sarebbe intorno al 60%.

Bene anche Laura Pirovano, che per noi è intorno al 45%. Molto più ridotte le chance di Federica Brignone, ancora lontana dalla forma migliore dopo l’infortunio. A Nicol Delago serve un’impresa storica, per lei possibilità molto basse.

Dallo sci di fondo allo snowboard: le possibili medaglie

Nello sci di fondo, l’Italia si aggrappa a Federico Pellegrino, ma per lui una medaglia non è facile, anche perché non è la sua specialità. Si parla del 25%. Appuntamento ore 13. Alla stessa ora, occhio allo snowboard, dove l’Italia è molto forte sulla carta.

Roland Fischnaller è favorito con l’80%, bene anche Maurizio Bormolini al 70% e Aaron March al 55%. Sono loro i principali protagonisti, ma occhio anche a Elisa Caffont e Lucia Dalmasso (mettiamo entrambe al 50%) e Mirko Felicetti e Jasmin Coratti, le cui speranze sono più ridotte.

Sarà un’ora di pranzo pazzesca perché dalle 14 ci sarà anche il biathlon e lì l’Italia ha ottime possibilità di medaglia, secondo noi all’80%. Alle ore 16, Davide Ghiotto ci proverà nello speed skating, ma non ce la sentiamo di andare oltre il 30% per lui.

Dalle ore 17 in poi, occhio allo slittino, Dominik Fischnaller all’85% arriverà a medaglia. La giornata si chiude con il pattinaggio artistico (ore 19,30), dove l’Italia ha ottime possibilità di arrivare a medaglia (65%).