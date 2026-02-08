Snowboard, valanga azzurra! In 7 agli ottavi, volano Fischnaller e March

Le qualificazioni nello snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: i risultati degli italiani, benissimo Fischnaller, Dalmasso e March

Lo snowboard parla italiano al maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina. Roland Fischnaller mostra tutta la sua esperienza e la traduce in velocità, non tradendo le attese e piazzandosi direttamente al primo posto in prima run di qualificazione con un tempo fantastico.

Dopo una spettacolare discesa, ha fermato il tempo a 42.39 e andando davanti a tutto, confermando di essere uno dei massimi pretendenti alla vittoria. Ma l’Italia può sorridere anche per Aaron March, che segue con 42.74. Bene anche Mirko Felicetti, che chiude la prima run al nono posto.

Non vanno molto bene, invece, le cose per Maurizio Bormolini. L’italiano ha chiuso al 18esimo posto e ora è a rischio qualificazione, se non svolterà completamente i suoi tempi in elimination run.

Snowboard femminile: Dalmasso ok, brutto errore per Valle

La prima run aveva già chiarito che le cose non sarebbero state facili per Sofia Valle. L’azzurra ha chiuso con un tempo alto dopo un errore. Anche nell’elimination run non è riuscita a fare bene, chiudendo in 1:40.61 e siglando un tempo alto (49.74) anche nella seconda discesa.

Bene invece Lucia Dalmasso, soprattutto nel secondo tentativo. Ha chiuso in 1:33.06 e battendo una delle favorite, Theresa Hofmeister: così ha conquistato il pass per gli ottavi come una delle prime. Grande elimination run anche per Elisa Caffont, che ha chiuso temporaneamente al quarto posto.

Anche per lei arriva il pass per gli ottavi e la qualificazione, che era abbastanza scontata rispetto alle ambizioni, ma non così facile. Jasmin Coratti qualificata in 13esima posizione.

I risultati finali: l’Italia può sorridere

Valanga azzurra nello snowboard. Sono addirittura sette gli italiani qualificati agli ottavi di finale tra uomini e donne. Si salva Bormolini con una grande run e recuperando un esordio incerto. Alla fine basta il 14esimo posto.

Fischnaller domina! Chiude al primo posto, davanti a March, che chiude in 1:26.08. Una grande Italia spera nella doppietta. Felicetti, invece, si piazza decimo. E non ci saranno derby italiani agli ottavi.

Sono tre, invece, le qualificate tra le donne. Bene Dalmasso, più staccate Caffont e Coratti, che comunque se la giocheranno nelle fasi a eliminazione diretta.