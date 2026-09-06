Sport in tv oggi domenica 6 settembre: Italia-Turchia e Juventus-Milan, Sportface su Prime Video e Samsung TV

La finale degli Europei di volley femminile tra Italia e Turchia e il big match di Serie A Juventus-Milan sono tra gli appuntamenti principali del programma sportivo di domenica 6 settembre. Riflettori anche sul GP d’Italia di Formula 1 a Monza, sui Mondiali di basket femminile con Italia-USA, sulla Vuelta a España e sugli US Open. Spazio inoltre a Superbike, motocross, ciclismo, canottaggio e vela. Prosegue infine la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV.

Una domenica ricchissima, con diversi appuntamenti di primo piano per lo sport italiano. Alle 15.00 si corre il GP d’Italia di Formula 1, mentre alle 18.00 la Nazionale femminile di volley affronta la Turchia nella finale degli Europei.

La serata propone due grandi eventi contemporaneamente alle 20.45: Juventus-Milan in Serie A e Italia-Stati Uniti ai Mondiali di basket femminile. Nel corso della giornata spazio anche alla quindicesima tappa della Vuelta a España, agli Europei Under 23 di canottaggio e agli US Open.

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Sport in tv oggi, domenica 6 settembre

08.30 – CANOTTAGGIO (Europei Under 23) – Finali: diretta streaming sul canale YouTube di World Rowing.

09.00 – GOLF (DP World Tour) – Omega European Masters, quarto giro: diretta tv dalle ore 12.30 su Sky Sport Golf; diretta streaming su Sky Go e NOW.

09.20 – SUPERBIKE (GP Francia) – Warm-up: non è prevista copertura tv o streaming.

09.25 – MOTOCROSS (GP Turchia, MX2) – Warm-up: non è prevista copertura tv o streaming.

09.45 – MOTOCROSS (GP Turchia, MXGP) – Warm-up: non è prevista copertura tv o streaming.

10.00 – JUDO (Europei Junior) – Quarta giornata: diretta streaming su Judo TV.

10.30 – TAEKWONDO (World Taekwondo Grand Prix Muju 2026) – Diretta su Taekwondo Plus, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

10.55 – CICLISMO – GP Industria & Artigianato: diretta dalle ore 14.30 su Rai Sport HD e in streaming su RaiPlay, Discovery+ e HBO Max.

11.10 – SUPERBIKE (GP Francia) – Superpole Race: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

11.30 – BASKET FEMMINILE (Mondiali) – Turchia-Australia: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

12.00 – CICLISMO – Tour of Britain, quinta tappa: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

12.15 – MOTOCROSS (GP Turchia, MX2) – Gara 1: diretta su Eurosport 2 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max, DAZN e MXGP-TV.

13.15 – MOTOCROSS (GP Turchia, MXGP) – Gara 1: diretta su Eurosport 2 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max, DAZN e MXGP-TV.

13.30 – VELA (SailGP) – Valencia, seconda giornata: diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW e sul canale YouTube di SailGP.

14.00 – SUPERBIKE (GP Francia) – Gara 2: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go e NOW.

14.30 – BASKET FEMMINILE (Mondiali) – Cina-Cechia: diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

14.50 – CICLISMO – Vuelta a España, quindicesima tappa: diretta su Eurosport 1 HD e in streaming su DAZN, Discovery+ e HBO Max.

15.00 – CALCIO (Serie A) – Parma-Monza: diretta su DAZN e DAZN 1.

15.00 – CALCIO (Serie A) – Frosinone-Venezia: diretta su DAZN e DAZN 2.

15.00 – NUOTO DI FONDO (Mondiali Junior) – Ultima giornata: diretta streaming su Recast TV.

15.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei, finale 3° posto) – Polonia-Serbia: diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su DAZN, RaiPlay Sport 3, Sky Go, NOW ed EuroVolley TV.

15.00 – FORMULA 1 (GP Italia) – Gara: diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e TV8 HD; diretta streaming su Sky Go, NOW e tv8.it.

15.10 – MOTOCROSS (GP Turchia, MX2) – Gara 2: diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, HBO Max e MXGP-TV.

16.10 – MOTOCROSS (GP Turchia, MXGP) – Gara 2: diretta streaming su RaiPlay Sport 1, Discovery+, HBO Max e MXGP-TV.

17.00 – TENNIS (US Open) – Ottavi del singolare e sedicesimi del doppio: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e Sky Sport 252, oltre che su Sky Sport Uno al termine della finale degli Europei di volley femminile; diretta streaming su SuperTennis+, Sky Go e NOW.

Tra gli italiani impegnati nel doppio:

Arnaldi/Struff-Heliovaara/Patten , primo match alle ore 17.00.

, primo match alle ore 17.00. Bolelli/Vavassori-Gille/Verbeek, quarto match del programma iniziato alle ore 17.00.

17.45 – BASKET FEMMINILE (Mondiali) – Portorico-Belgio: diretta streaming su DAZN.

18.00 – CALCIO (Serie A) – Bologna-Sassuolo: diretta streaming su DAZN; diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251; streaming anche su Sky Go e NOW.

18.00 – VOLLEY FEMMINILE (Europei, finale) – Italia-Turchia: diretta tv su Rai 1 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena; diretta streaming su DAZN, RaiPlay, Sky Go, NOW ed EuroVolley TV.

20.45 – CALCIO (Serie A) – Juventus-Milan: diretta su DAZN e DAZN 1.

20.45 – BASKET FEMMINILE (Mondiali) – Italia-Stati Uniti: diretta tv su Rai 2 HD e Sky Sport Basket; diretta streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW e DAZN.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche domenica 6 settembre prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV. Gli appassionati possono seguire il canale durante la giornata per eventi sportivi, approfondimenti, interviste, podcast e produzioni dedicate ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.