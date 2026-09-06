US Open, Darderi vola agli ottavi: ora c’è Zverev, fuori Fritz dopo una rimonta clamorosa

Luciano Darderi continua la propri corsa agli US Open 2026 e conquista per la prima volta l’accesso agli ottavi di finale a New York. Il numero 21 del sedino supera l’australiano Dane Sweeny in tre se e diventa l’unico italiano ancora presente nel tabellone maschile. Ora, però, arriva il test più duro: dall’altra parte della rete ci sarà Alexander Zverev, numero uno del tabellone.

Darderi solido contro Sweeny, Zverev non lascia scampo a Rabilo

Darderi ha battuto Sweeny con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-3 in due ore e 14 minuti, controllando il match senza mai concedere vere possibilità di rientro all’avversario.

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Zverev, da canto suo, ha superato il cileno Alejandro Tabilo per 6-2 7-6 (5) 6-2, confermando il proprio ruolo di principale favorito della parte alta del tabellone. Per Darderi servirà dunque una prestazione di altissimo livello per provare a ribaltare il pronostico.

Fritz spreca due set di vantaggio, Cobolli eliminato

La grande sorpresa di giornata è l’eliminazione di Taylor Fritz. Lo statunitense, avanti due set contro Francisco Cerundolo, si è fatto rimontare fino al 3-6 4-6 6-3 6-4 6-4 dopo quasi quattro ore di battaglia.

Saluta anche Flavio Cobolli, sconfitto dal belga Alexander Blockx in quattro set. Avanzano invece Khachanov, Gea, Van De Zandschulp e Learner Tien. Per l’Italia resta quindi solo Darderi: il prossimo ostacolo si chiama Zverev, ma a News York l’azzurro ha già dimostrato di poter sognare in grande.