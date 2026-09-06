GP d’Italia 2026, Monza accende la domenica: Ferrari all’attacco, Antonelli parte dal fondo

Domenica 6 settembre va in scena il GP d’Italia 2026, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. A Monza il semaforo verde scatterà alle 15.00 per una gara di 53 giri che promette spettacolo e possibili colpi di scena. La griglia presenza infatti diversi elementi inattesi e potrebbe rendere la corsa molto più aperta del previsto.

Gasly in pole, Ferrari subito all’attacco

La grande sorpresa delle qualifiche porta il nome di Pierre Gasly, che scatterà dalla pole-position con l’Alpine. Alle sue spalle ci sarà George Russell, mentre le due Ferrari occuperanno la seconda fila con Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

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Per la Scuderia sarà quindi fondamentale partire bene e provare subito a mettere pressione ai primi due. Monza, come le sue staccate violente e le lunghissime zone di pieno gas, può offrire occasioni importanti già nelle prime fasi di gara.

Antonelli dal ventesimo posto: rimonta obbligata

Weekend decisamente più complicato per Kimi Antonelli, leader del mondiale, che partirà dalla 20esima posizione dopo la sostituzione completa della power unit. Il pilota Mercedes sarà chiamato a una gara di rimonta, cercando di evitare rischi nei primi giri e sfruttare poi il passo sulla distanza.

Il GP Sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, con diretta in chiaro anche su TV8. Streaming disponibile tramite SkyGo, NOW e TV8.it.